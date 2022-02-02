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Менди предъявили ещё одно обвинение в попытке изнасилования

сегодня, 19:11

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили ещё в одной попытке изнасилования.

В общей сложности игрок обвиняется в 9 преступлениях на сексуальной почве, касающихся 6 разных женщин. Суд назначил дату разбирательства на 25 июля 2022 года. Оно может продлиться 6 недель. Ещё одно досудебное слушание состоится 11 марта. Напомним, 7 января Менди освободили под залог до 24 января. Французский защитник провёл под арестом 134 дня.

В конце августа «Манчестер Сити» объявил, что Менди отстранен от команды. Защитник выступает за «горожан» с 2017 года и 3 раза побеждал с клубом в АПЛ.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 20:21
Достал уже этот половой урод
izrafel
izrafel
сегодня в 19:55
Пора уже принимать меры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
Отрезать ему Фаберже от греха подальше...
протон
протон
сегодня в 19:29
Серийный насильник. Настоящая маньячина
Где-то в перерывах между работой насильника, у Менди было хобби - поиграть в футбик за топ клуб
Остановите его кто-нибудь, а-то я уже боюсь проснуться изнасилованным
Казалось бы защитник, должен защищать,. А он атакует хех
Вот казалось бы, бабла у тебя вагон - вызывай хоть сотню проституток. Так нет же, хочется именно заставить кого-то и изнасиловать.
Да он походу успел пол Великобритании
протон
протон
сегодня в 19:27
Эдуар и Ферлан в срочном порядке работают над сменой фамилии
allemz
allemz
сегодня в 19:19, ред.
Мендикатило оказывается за 5 лет намного "успешнее" был вне поля, чем в его пределах, кусок черного овна))
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