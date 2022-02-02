Менди предъявили ещё одно обвинение в попытке изнасилования

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили ещё в одной попытке изнасилования.
В общей сложности игрок обвиняется в 9 преступлениях на сексуальной почве, касающихся 6 разных женщин. Суд назначил дату разбирательства на 25 июля 2022 года. Оно может продлиться 6 недель. Ещё одно досудебное слушание состоится 11 марта. Напомним, 7 января Менди освободили под залог до 24 января. Французский защитник провёл под арестом 134 дня.
В конце августа «Манчестер Сити» объявил, что Менди отстранен от команды. Защитник выступает за «горожан» с 2017 года и 3 раза побеждал с клубом в АПЛ.
Где-то в перерывах между работой насильника, у Менди было хобби - поиграть в футбик за топ клуб
Остановите его кто-нибудь, а-то я уже боюсь проснуться изнасилованным
Казалось бы защитник, должен защищать,. А он атакует хех
Вот казалось бы, бабла у тебя вагон - вызывай хоть сотню проституток. Так нет же, хочется именно заставить кого-то и изнасиловать.
Да он походу успел пол Великобритании
Где-то в перерывах между работой насильника, у Менди было хобби - поиграть в футбик за топ клуб
Остановите его кто-нибудь, а-то я уже боюсь проснуться изнасилованным
Казалось бы защитник, должен защищать,. А он атакует хех
Вот казалось бы, бабла у тебя вагон - вызывай хоть сотню проституток. Так нет же, хочется именно заставить кого-то и изнасиловать.
Да он походу успел пол Великобритании