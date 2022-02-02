Менди предъявили ещё одно обвинение в попытке изнасилования

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сегодня, 19:11

Защитника «Манчестер Сити» обвинили ещё в одной попытке изнасилования.

В общей сложности игрок обвиняется в 9 преступлениях на сексуальной почве, касающихся 6 разных женщин. Суд назначил дату разбирательства на 25 июля 2022 года. Оно может продлиться 6 недель. Ещё одно досудебное слушание состоится 11 марта. Напомним, 7 января Менди освободили под залог до 24 января. Французский защитник провёл под арестом 134 дня.