Египет обыграл Камерун по пенальти и вышел в финал Кубка африканских наций

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сегодня, 00:46

Сборная Египта обыграла сборную Камеруна по пенальти и вышла в финал Кубка африканских наций.

За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертайм, где сборные тоже не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти более удачливой оказалась сборная Египта. В составе Камеруна не сумели забить одиннадцатиметровые Гарольд Мукуди, Джеймс Леа и Клинтон Н'Жи. Египет реализовал все три пенальти.

В финале сборная Египта сыграет против сборной Сенегала. Мохамед Салах встретится против своего одноклубника по «Ливерпулю» Садио Мане.