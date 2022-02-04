Египет обыграл Камерун по пенальти и вышел в финал Кубка африканских наций

Сборная Египта обыграла сборную Камеруна по пенальти и вышла в финал Кубка африканских наций.
За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертайм, где сборные тоже не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти более удачливой оказалась сборная Египта. В составе Камеруна не сумели забить одиннадцатиметровые Гарольд Мукуди, Джеймс Леа и Клинтон Н'Жи. Египет реализовал все три пенальти.
В финале сборная Египта сыграет против сборной Сенегала. Мохамед Салах встретится против своего одноклубника по «Ливерпулю» Садио Мане.
Сегодня он вышел позже, но доп.время отыграл.
Точнее- отбыл номер, как и весь Камерун.
Настолько откровенно играть на пенали и сушить игру последние минут 50
(включая доп.время)- за это стоило наказать, и Египет наказал.
Хотели пенальти- получИте и распишитесь.
А Клинтон вновь продемонстрировал, как "мастерски" он умеет их исполнять..
Человеку хоть кол на голове теши.
Осенью его в Динамо с большим трудом, но вернули в реальность, и он даже
стал похож на футболиста, но вот- оторвался в свою эзотерику, или куклы вуду,
или что там у них..
И всё насмарку, опять придётся в чувство приводить..
Сегодня он вышел позже, но доп.время отыграл.
Точнее- отбыл номер, как и весь Камерун.
Настолько откровенно играть на пенали и сушить игру последние минут 50
(включая доп.время)- за это стоило наказать, и Египет наказал.
Хотели пенальти- получИте и распишитесь.
А Клинтон вновь продемонстрировал, как "мастерски" он умеет их исполнять..
Человеку хоть кол на голове теши.
Осенью его в Динамо с большим трудом, но вернули в реальность, и он даже
стал похож на футболиста, но вот- оторвался в свою эзотерику, или куклы вуду,
или что там у них..
И всё насмарку, опять придётся в чувство приводить..