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Египет обыграл Камерун по пенальти и вышел в финал Кубка африканских наций

сегодня, 00:46
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Сборная Египта обыграла сборную Камеруна по пенальти и вышла в финал Кубка африканских наций.

За 90 минут команды не смогли отметиться забитыми голами. Игра перешла в овертайм, где сборные тоже не сумели открыть счёт. В серии послематчевых пенальти более удачливой оказалась сборная Египта. В составе Камеруна не сумели забить одиннадцатиметровые Гарольд Мукуди, Джеймс Леа и Клинтон Н'Жи. Египет реализовал все три пенальти.

В финале сборная Египта сыграет против сборной Сенегала. Мохамед Салах встретится против своего одноклубника по «Ливерпулю» Садио Мане.

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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:18
я поэтому и не смотрю кубок африки, доп время включил незадолго до серии пенальти и мне хватило этого мыла. мяч в игре считаные секунды, остальное время круглого пинают по аутам и аппелируют к судье. на днях ночью посмотрел отбор в южной америке, Колумбия дома принимала Перу. перуанцы припорковали автобус и всю игру тянули время и жаловались на любой стык с соперником к арбитру. пора уже фифа вмешиваться, футболисты во многих играх выходят на зелёный газон не играть в футбол, а мешать сопернику в том числе тянуть время игры всеми возможными способами ( уж сколько раз на матче в Колумбии выносили носилки от лёгкого стыка и не сосчитать)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:17
С победой и выходом в финал Кубка Африканских Наций сборную команду Египта!!! Вышло всё, как я этого и хотел. В любом случае, по любому исходу финала буду рад. Ведь на одной стороне играет Мохаммед Салах, а на другой стороне играет Садио Мане. Кто бы из них не поднял Кубок Африканских Наций над своей головой, всё равно поздравлю с победой от чистого сердца! Пусть победит сильнейший!!!
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:16
Всё, Н'Жи сварят и съедят. Динамо может его не ждать обратно.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:13
Тяжёлый получился матч как для хозяев сборной Камеруна над которой довлела напряжение со стороны своих болельщиков, которые уже видели свою команду в финале, так и для гостей. Команда Египта не была фаворитом этого матча, все специалисты в своих прогнозах отдавали победу хозяевам турнира Камеруну, но гости смогли выстоять и свести матч к ничейному результату. Таким образом сыграть в лотерею, пробития серии пенальти в которой успешный билет выпал на долю сборной команде Египта. Осталось дождаться финального матча Кубка Африканских Наций между командами Сенегала и Египта. Удачи
4RT
4RT
сегодня в 01:12
Сенегал уже почти чемпион 😁
баск
баск
сегодня в 01:11
Включил на 60' посмотреть на Клинтона, его обычно выпускают в это время.
Сегодня он вышел позже, но доп.время отыграл.
Точнее- отбыл номер, как и весь Камерун.

Настолько откровенно играть на пенали и сушить игру последние минут 50
(включая доп.время)- за это стоило наказать, и Египет наказал.
Хотели пенальти- получИте и распишитесь.

А Клинтон вновь продемонстрировал, как "мастерски" он умеет их исполнять..
Человеку хоть кол на голове теши.

Осенью его в Динамо с большим трудом, но вернули в реальность, и он даже
стал похож на футболиста, но вот- оторвался в свою эзотерику, или куклы вуду,
или что там у них..
И всё насмарку, опять придётся в чувство приводить..
sash71
sash71
сегодня в 01:09
Игра конечно была жесткой. Обе команды вышли не забивать, а оборонять свои ворота всеми «подручными» силами и средствами. Обе команды понимали ответственность этой игры и какой может быть цена ошибки. Особое внимание было приковано естественно к Салаху с его голеадорским чутьем но он так и не смог проявить себя в этом матче не забив в основное время. Победителя пришлось выявлять в серии 11 метровых в которых на высоте оказался Габаски, который помог выйти в финал сборной Египта.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57
Совершенно не по плану Камеруна.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:52
Египетский воротчик затащил в серии, отбив два удара а вот Онана хоть и более статусный вратарь но сыграл слабо, не сумев отразить ни одного удара, причем не сказать чтобы они были неберущимися, его просто переиграли игроки Египта. Ну а точку в этом матче поставил своим бездарным ударом мимо ворот динамовец Клинтон Нжи. Зачем его вообще выпустили на поле? Камерун провалил домашний турнир споткнувшись на первом же серьезном противнике а Египет молодцы, уже трех фаворитов выбили и выиграли 2 серии пенальти. Железные нервы у их игроков. Финал Салах против Мане будет огонь!!!
протон
протон
сегодня в 00:49
Вот смотрю игры КАН и заметил одну особенность : 90% игроков всех сборных без исключения обязательно должны показать что их сейчас чуть не убили. Любое падение игрока, даже от самого минимального касания и вот он уже лежит и корчится от неимоверной боли, но в течении минуты он обязательно встанет и побежит. Я так понимаю они таким образом пытаются заработать ЖК и КК для соперника. Это смотрится очень некрасиво. Ну бежит бычара такая под 2 метра, ему соперник кладёт руку на плечо и тот падает и изображает покушение на убийство. Вот реально в каждой, без исключения игре, было такое.
протон
протон
сегодня в 00:47
Не ожидал что Камерун проиграет.
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