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«Барселона» получит от Spotify 280 млн евро за 3 года

вчера, 08:27

Стриминговый сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны».

Diario Sport со ссылкой на RAC1 сообщает, что стороны подпишут соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона.

За 3 года каталонский клуб получит от Spotify 280 миллионов евро.

Логотип сервиса будет размещен на футболках игроков. Помимо этого, Spotify получит права на название стадиона «Камп Ноу».

В апреле прошлого года глава Spotify выразил желание купить «Арсенал».

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 20:57
Так же фанатики рукоплескали Бартамеу когда он подписал и переписывал каждый год на сотни миллионов некчемного бездельника Месси ,...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 20:54
Очередная афера от наперсточников у которых долг 1.5 миллиарда
Байкал-38.
Байкал-38. ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 18:29
Что не ожидал, что пытаясь оскорбить Барсу, сам поставишь Реал в неудобную позу?
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:21
Воу воу стопэ стопэ
sash71
sash71
вчера в 16:34
280 лямов хорошая цифра
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:26
надеюсь огромные долги скоро исчезнут
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:24
Лапорта оживляет Барсу!
4RT
4RT
вчера в 14:21
На Холланда хватит
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:21
Очень даже кстати.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:37
Последние новости Барселоны радуют, видно поступательное движение.
протон
протон
вчера в 13:32
Осталось дефов с опорником подписать. Последние игры показывают что впереди всё, более менее, нормально, только сзади слева 32 года, справа 38 лет, в центре 35 годиков плюс Араухо, у которого контракт скоро на исходе и АПЛовские клубы уже к нему лапки запиливают. А в опорке 33-х летний Бускетс, которому ни Френки, ни Нико не замена. Матч суперкубка с Реалом все помнят? Там вот этот дисбаланс и беспомощность в глаза бросалась просто неимоверно.
RoArt
RoArt
вчера в 13:31
Теперь с стадион Барсы называется Спотифи Камп Ноу. Деньги сейчас важнее.
протон
протон
вчера в 13:18
Ведь можно же даже в кризис нормально работать:) Лапорта просто поражает своим профессионализмом, мало того что сейчас в Барселону за бесплатно приходят игроки уровня Депая и Аубы, а не Брейтвейты за 20ку, так еще он в этих условиях умудряется находить спонсоров для клуба и оптимизировать расходы:)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:55
Отлично! Вот и денежки появятся. Ситуация в Барсе улучшается.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:51
не плохой бонус для Барсы
Остаётся порадоваться..
marut
marut
вчера в 11:43
Оооо.... деньги Барсе ой как нужны
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:20
Тут даже кредиты погасить не хватит.
376p84prj45w
376p84prj45w
вчера в 10:41
Хорошо, что Месси нет...
Все деньги ему отошли бы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:36
Хорошая помощь!
ОПС
ОПС
вчера в 10:32
Хоть так то.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Везде разные цифры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:17
На полтора игрока хватит!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 09:59
280 млн? Я возвращаюсь...
(Л. Месси)
1 984
1 984
вчера в 09:31
Жизнь налаживается!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:23
Это уже ЧТО-ТО!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 09:09, ред.
А Реал не продался Fly Emirates? Или это нечто иное?
Справка:
Реал начал заключать контракты с титульными спонсорами с 1982 года и с тех пор насчитывается 11 таких спонсоров.
Барса же только в 2006 году заимела титульного спонсора. Spotify шестой по счёту титульный спонсор.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:07
Для нынешней Барселоны это такой необходимый глоток свежего воздуха!
С атакой вроде все норм у каталонев. Нужно укрепить оборону и можно снова навязывать борьбу за чемпионство в ЛаЛиге
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 08:46
Продались
g4vf2vduruwy
g4vf2vduruwy
вчера в 08:43
Нормальный такой куш
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:43
Лапорта грамотный менеджер, умеющий выходить из сложных ситуации, Барса как раз в такой ситуации сейчас и находиться. Он выведет каталонцев из этой проблемной ситуации, но вопрос сколько сил и самое главное времени уйдёт на это. Наверное ещё пару тройку лет назад такой контракт был бы больше, но как говориться и этому рады.
Барсе удачи и скорейшего выздоровления.
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