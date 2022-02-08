«Барселона» получит от Spotify 280 млн евро за 3 года

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вчера, 08:27

Стриминговый сервис Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны».

Diario Sport со ссылкой на RAC1 сообщает, что стороны подпишут соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона.

За 3 года каталонский клуб получит от Spotify 280 миллионов евро.

Логотип сервиса будет размещен на футболках игроков. Помимо этого, Spotify получит права на название стадиона «Камп Ноу».

В апреле прошлого года глава Spotify выразил желание купить «Арсенал».