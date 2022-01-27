Лунёв направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» , сообщил, что может обратиться в палату по разрешению споров РФС в связи с задолженностью «Зенита» по бонусам за чемпионство и отпускным.

В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней «Зенит» не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату.

Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась. Ранее мы встречались с Максимом Погореловым, я ему подготовил и принес все документы, расчеты, но обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Зачем предложил встретиться, для меня так и осталось вопросом.

Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Лунёвым, который на тот момент был в расположении сборной, но Андрей сказал, что у него есть представитель и попросил все вопросы решать со мной. Но решить так ничего и не удалось.

Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести никто не хочет. Наша позиция очень простая: мы можем проиграть это дело, но это не значит, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами.

Андрей добросовестно выполнял свою работу, выступая за «Зенит». С нашей стороны мы будем честно и открыто вступать в этот спор, а как он сложится – посмотрим.