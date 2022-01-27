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Лунёв направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов

сегодня, 14:40

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что может обратиться в палату по разрешению споров РФС в связи с задолженностью «Зенита» по бонусам за чемпионство и отпускным.

В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней «Зенит» не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату.

Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась. Ранее мы встречались с Максимом Погореловым, я ему подготовил и принес все документы, расчеты, но обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Зачем предложил встретиться, для меня так и осталось вопросом.

Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Лунёвым, который на тот момент был в расположении сборной, но Андрей сказал, что у него есть представитель и попросил все вопросы решать со мной. Но решить так ничего и не удалось.

Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести никто не хочет. Наша позиция очень простая: мы можем проиграть это дело, но это не значит, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами.

Андрей добросовестно выполнял свою работу, выступая за «Зенит». С нашей стороны мы будем честно и открыто вступать в этот спор, а как он сложится – посмотрим.

Лунев перешел в «Байер» в 2021 году на правах свободного агента. За «Зенит» он выступал с 2017 по 2021 год.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:57
Что-то у "безгрешных" одни скандалы начались
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:42
Лунёв гену разгневал.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:13
Газпромовская мафия,что хотят то и делают. Беспредел
Девижн
Девижн
сегодня в 15:21
А почему ты и Азмун именно к аптекарям рвётесь?
1 984
1 984
сегодня в 15:20
Как-то несолидно.
Главный судья
Главный судья
сегодня в 14:48
Нужно луневу сразу в ФИФА обращаться...пускай собирают компромат на газовых кидал ...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:48
Норм человеческий подход! Должен - отдай!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:43
Просто у Миллера на банкет деньги отложены, а лишних для выплаты долга нет. Обычное кидалово. Это же Зенит!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:42
Ай яй яй. Как же не стыдно Газпрому !!!)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:42
Привыкли людей кидать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:42
Да Что за наезды то?
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