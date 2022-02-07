Журналист SRF: «В „Базеле“ не ожидают, что Чалов будет забивать как Кабрал»

Журналист спортивного канала швейцарской телерадиовещательной компании SRF Джефф Балтмерия оценил новичка «Базеля» форварда , арендованного у ЦСКА до конца текущего сезона.

В «Базеле» ему доверяют. Никто не ожидает, что Чалов будет забивать, как это делал Кабрал. Но персонал, кажется, впечатлен его физическими кондициями.

Вчера он впервые сыграл (вышел в стартовом составе в матче чемпионата Швейцарии со «Сьоном» — 3:3). Федор старался, но на самом деле он еще не был частью команды. Однако я думаю, что это нормально, ведь он находится в клубе всего лишь неделю.