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Журналист SRF: «В „Базеле“ не ожидают, что Чалов будет забивать как Кабрал»

07 февраля 2022, 15:33

Журналист спортивного канала швейцарской телерадиовещательной компании SRF Джефф Балтмерия оценил новичка «Базеля» форварда Федора Чалова, арендованного у ЦСКА до конца текущего сезона.

В «Базеле» ему доверяют. Никто не ожидает, что Чалов будет забивать, как это делал Кабрал. Но персонал, кажется, впечатлен его физическими кондициями.

Вчера он впервые сыграл (вышел в стартовом составе в матче чемпионата Швейцарии со «Сьоном» — 3:3). Федор старался, но на самом деле он еще не был частью команды. Однако я думаю, что это нормально, ведь он находится в клубе всего лишь неделю.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:47
Да всё нормально. Тренер же сказал, что чалый — очень хороший и весёлый парень. Какие ещё к нему вопросы? Забывать — не обязательно! ))
4RT
4RT
07 февраля в 18:42
С такой физикой может мячи подносить
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 17:40
Федя ещё сам не понял куда попал
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 16:33
В Базеле не ожидают , точно также как и везде !)
Одна Надя сидя на лавке ожидает его !!!)))
Вoлхв
Вoлхв
07 февраля в 16:32
Дайте ему время на адаптацию
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 февраля в 16:08
Федя еще не сыгран с командой. Голы придут. Главное - пока есть стремление играть в футбол.
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 16:05
Дальше будет видно.
shlomo
shlomo
07 февраля в 15:50
Если Федю прорвет, то берегитесь все...
sm63p7vy83nt
sm63p7vy83nt
07 февраля в 15:48
Главное, чтобы не забивал как Кокорин
протон
протон
07 февраля в 15:36
Федя, который там вообще неделю и вроде того, а на поле смотрелся очень хорошо.
За один матч сделал больше ,чем Кокорин за год в Фиорентине
Cat01
Cat01
07 февраля в 15:34
Время покажет
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