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Спаллетти – о матче с «Барселоной»: «Постараемся сыграть так, как умеем»

вчера, 09:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы:

Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы продемонстрировать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей Неаполю, то должны быть готовы к любому противнику. Не мы решаем, с кем и когда играть. Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что встречаемся с «Барселоной».

Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется защищаться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться использовать свободные зоны.

Первая игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится сегодня на стадионе «Камп Ноу», начало – 20:45 мск. Ответный поединок пройдет 24 февраля в Неаполе.

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Все комментарии
aleksandriya
aleksandriya
вчера в 20:10
БАРСА ВПЕРЕД 3-0
протон
протон
вчера в 15:06
научись руки пожимать сопернику для начала
Futurista
Futurista
вчера в 11:59
Физрук не боись...Барселона не сильнее Спартака)...
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:08
Наполи вполне может добиться ничейного результата.
lotsman
lotsman
вчера в 10:02
Не бойся Лучано, Барселона уже не та.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:30
"Барселона" сейчас не так грозна, как не в столь далекие годы. "Наполи" она вполне по зубам, хотя в этой игре любой исход не удивит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:10
Посмотрим, что получится.
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