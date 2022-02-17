Спаллетти – о матче с «Барселоной»: «Постараемся сыграть так, как умеем»

Наставник «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы:

Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы продемонстрировать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать. Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей Неаполю, то должны быть готовы к любому противнику. Не мы решаем, с кем и когда играть. Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что встречаемся с «Барселоной».

Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется защищаться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться использовать свободные зоны.