Джеко — об игре с «Ливерпулем»: «Уходим с поля с высоко поднятыми головами»

Форвард «Интера» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов:

Единственное, чего нам сегодня не хватило, — это победы. Мы очень хорошо действовали на протяжении 65 минут, у нас были моменты, и мы ничего не позволяли создать одной из лучших команд Европы.

Обидно пропустит с углового, обычно мы хорошо играем на них. Это проблема при игре против сильных команд: если ты не реализуешь моменты, они накажут тебя.

Мы пытались сделать все, каждый футболист отдал все силы. Этого не было достаточно. Проиграв, мы уходим с поля с высоко поднятыми головами, потому что уверены, что отдали все силы.

Мы будем бороться до конца. Этот результат точно не назовешь положительным, но мы должны сначала сконцентрироваться на чемпионате Италии. Увидим, что будет дальше.