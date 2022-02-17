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Джеко — об игре с «Ливерпулем»: «Уходим с поля с высоко поднятыми головами»

вчера, 08:46
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов:

Единственное, чего нам сегодня не хватило, — это победы. Мы очень хорошо действовали на протяжении 65 минут, у нас были моменты, и мы ничего не позволяли создать одной из лучших команд Европы.

Обидно пропустит с углового, обычно мы хорошо играем на них. Это проблема при игре против сильных команд: если ты не реализуешь моменты, они накажут тебя.

Мы пытались сделать все, каждый футболист отдал все силы. Этого не было достаточно. Проиграв, мы уходим с поля с высоко поднятыми головами, потому что уверены, что отдали все силы.

Мы будем бороться до конца. Этот результат точно не назовешь положительным, но мы должны сначала сконцентрироваться на чемпионате Италии. Увидим, что будет дальше.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:07
Походу у Джеко не только со скоростью проблемы, но и со зрением. Никакого преимущества Интера первые 65 минут не было. Был неплохой отрезок в начале второго тайма и на этом все. Только Ливерпуль эта команда, которую обязательно надо обыгрывать дома, если хочешь пройти дальше, а если ничья или поражение у себя дома, то на Энфилд можно уже не ехать. Красные очень страшны дома. И Ливерпуль дома и на выезде это две разные команды, а Интер умудрился и дома проиграть в 2 мяча.
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:05
Счёт 0-2 и гордо с поднятой головой?)) Иногда лучше молчать
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:43
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:41
В игре "Интера" явно была мысль и направление, но все оказалось бесполезно против эффективности "Ливерпуля":
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:08
Что называется не везёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:03
Не вижу повода, голову задирать.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
ШАНс больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:47
Нечем особо гордится
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