«Атлетико» может отправить Симеоне в отставку

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вчера, 17:57

Некоторые руководители «Атлетико» перестали поддерживать главного тренера команды .

Накануне в матче Примеры команда уступила «Леванте» (0:1), который идет на последнем месте в таблице. «Атлетико» проиграл 4 из 6 последних матчей.

Cadena Ser утверждает, что по мнению аргентинского специалиста, не все в клубе поддерживают его. «Атлетико» уже вел переговоры с другим тренером, что доставляет дискомфорт Симеоне.

По мнению некоторых боссов мадридского клуба, между Симеоне и раздевалкой нет связи.