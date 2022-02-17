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«Атлетико» может отправить Симеоне в отставку

вчера, 17:57

Некоторые руководители «Атлетико» перестали поддерживать главного тренера команды Диего Симеоне.

Накануне в матче Примеры команда уступила «Леванте» (0:1), который идет на последнем месте в таблице. «Атлетико» проиграл 4 из 6 последних матчей.

Cadena Ser утверждает, что по мнению аргентинского специалиста, не все в клубе поддерживают его. «Атлетико» уже вел переговоры с другим тренером, что доставляет дискомфорт Симеоне.

По мнению некоторых боссов мадридского клуба, между Симеоне и раздевалкой нет связи.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:17
Увы, Симеоне исчерпал себя в "Атлетико". Он зарекомендовал себя строгой контратакующей тактикой, но не смог отойти от нее, в последнее время "Атлетико" тратило большие деньги на игроков впустую, руководство ждало, что команда перестроится, но Диего так и не понимает, как играть в комбинационный футбол, поэтому соперникам достаточно предложить позиционный футбол, и "Атлетико" уже плавает. Он явно получил даже больше времени, чем было нужно (уже 3-4 года команда топталась на месте и деградировала), и теперь и ему придется перезагружать карьеру, и "Атлетико" игру.
bsww
bsww ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 22:12
В смысле с нового сезона будут играть на новом стадионе? Ванда Метрополитано "только" открылся
sash71
sash71 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 22:08
А пропустили ? Не пишите ересь. Вникните сперва в суть.
Верг
Верг ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 21:52
Тото больше голов в этом сезоне только у реала и бетиса в примере, иногда нужно смотреть и интересоваться чемпионатом, прежде чем чето писать
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 21:26
Диего топ тренер , ему надо взбодриться , замылен глаз , нужны перемены или жёсткий стресс
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:50
Не представляю Атлетико без Симеоне.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:37
Атлетико в пролете,тренер на грани увольнения
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Замечательная тема для любителей почесать языки.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:46
Я был бы рад. Ему бы подошёл Интер. Но я жду его в МЮ. Пора уже поставить туда тренера со стальными этими самыми.
протон
протон
вчера в 19:43
Вообще, для начала руководство Атлетико Мадрид должно чётко ответить на вопрос: они действительно готовы позиционировать себя, как топ-клуб или нет?
Если они в дальнейшем действительно готовы работать, как топ-клуб, то можно увольнять Симеоне и начать брать ответственность за ТОП-КЛУБ.
Ну а если они не готовы работать, как топ-клуб, то нужно держаться за Симеоне всеми руками! Потому что без него они в течение 2-х лет превратятся в Хетафе.
Тут в первую очередь всё зависит от мышления руководства и их позиционирования себя.
Если Атлетико всё же наберётся духу и уволит Симеоне, то думаю им стоит начать приглашение тренеров с Конте. На мой взгляд Конте - идеальный тренер для Атлетико Мадрид после Симеоне.
Если в Реал не приедет Мбаппе, то Конте в первый же год заберёт чемпионство в Ла Лиге!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:27
мавр сделал свое дело, мавр может уходить
sash71
sash71
вчера в 19:27
Приходит к завершению эпоха Симеоне в Атлетико. Он как тренер не может уже вдохнуть в клуб свежую идею. Прогресс заменился регрессом. Матрасики впали в застой и ничего нового на поле показать не могут. Тактика у Симеоне всегда была не атакующей. Против такого футбола уже научились играть.
4RT
4RT
вчера в 19:22
Перемены уже давно назрели
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 19:20
Выгорел Атлетико с Симеоне, пора ему новый клуб и новый вызов
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:08
Это было уже давно понятно. К этому всё шло. Исчерпал себя Диего в Атлетико многолетней и успешной работой. Наелся он тренерством в этом клубе. В Мадриде у него просто настал эдакий творческий кризис, безыдейность и тупик. 10 лет в топовой команде - это не шутка! Симеоне безусловно вывел Атлетико на новый высочайший уровень и стабильно держался на нём много лет. Но настаёт момент, когда ничего начинает не получаться, всё валится из рук, момент, когда по прошествии многих лет работы на одном месте у тренера, даже топового, замыливается глаз, пропадает профессиональное чутьё, возникает недопонимание с футболистами. Это и происходит сейчас с топ тренером Диего Симеоне. Конечно, ему нужна пауза в карьере и перезагрузка. Он ещё достаточно молодой тренер и ещё будет долго и успешно тренировать. Он всегда будет очень востребованным специалистом. Но сейчас ему нужен перерыв и переосмысление, чтобы со свежими мыслями, идеями и эмоциями взяться за свой следующий проект.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:52
В принципе все к этому идет.
112910415
112910415
вчера в 18:48
и не сказать, что нет логики в такой мысли ...
dadrail
dadrail
вчера в 18:46
Если не утка, то Руководству нужно ой как подумать.....
Евгений Юрченко
Евгений Юрченко
вчера в 18:45
Если уходить, то только в Интер.
usk
usk
вчера в 18:44
Атлетико так же зависим от Симеоне как когда то МЮ от Фергесона если уволят Симеоне в будущем попадание зоне Лиги чемпионов будет считаться большим успехом
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:37
Если я не ошибаюсь, то Диего получает самую высокую з/п среди всех тренеров(могу и ошибаться), но его идеи уже устарели, это как у Жозе....
Да, он вернул Атлетико в топы ЛаЛиги, сделал их одними из крепких клубов Европы, но команда уже себя изжила...нет таких лидеров как Габи, Коке,Сауль,Хуанфран, смена поколений тоже проходит не так гладко....все это отражается на последних результатах команды....
Возможно пора расстаться....Симеоне попробует себя в другом чемпионате, думаю без работы точно не останется.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:35
Засиделся Диего там
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:17
Диего Симеоне уже отдал все что мог: ну я так думаю.
Mekail
Mekail
вчера в 18:08
Ну вот ,теперь Симеоне ?.... Ого!... Атлетико сильно пожалеет о том, если они Диего отправят в отставку.... мигом середняком станут..... а ничего что у него пол команды поменялось.... все лидеры ушли.... что заслуга хорошей игры команды в самом тренере.... ну и последний аргумент, если они уже не договорились с Почетино, то кто вместо него, кто будет давать результат ?... ишь ты, недовольны они 6 м местом!!! ... а кто их сделал топом, занимающим регулярно высокие места?... очень надеюсь, что всё это слухи... не хочется верить, что Симеоне уйдУТ и оставят команду на новом стадионе без него (с нового сезона мадридцы, наконец, переезжают на новый красавец-стадион!...)...
particular
particular
вчера в 18:05, ред.
"Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" (1969)
Несмотря на солидную зарплату, Симеоне трясти уже нЕчем...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 18:01
Анчелотти пусть забирают, и тактику менять не придётся
lotsman
lotsman
вчера в 17:59
Чем он им не угодил?
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