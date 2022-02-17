«Атлетико» может отправить Симеоне в отставку

Некоторые руководители «Атлетико» перестали поддерживать главного тренера команды Диего Симеоне.
Накануне в матче Примеры команда уступила «Леванте» (0:1), который идет на последнем месте в таблице. «Атлетико» проиграл 4 из 6 последних матчей.
Cadena Ser утверждает, что по мнению аргентинского специалиста, не все в клубе поддерживают его. «Атлетико» уже вел переговоры с другим тренером, что доставляет дискомфорт Симеоне.
По мнению некоторых боссов мадридского клуба, между Симеоне и раздевалкой нет связи.
Да, он вернул Атлетико в топы ЛаЛиги, сделал их одними из крепких клубов Европы, но команда уже себя изжила...нет таких лидеров как Габи, Коке,Сауль,Хуанфран, смена поколений тоже проходит не так гладко....все это отражается на последних результатах команды....
Возможно пора расстаться....Симеоне попробует себя в другом чемпионате, думаю без работы точно не останется.
Да, он вернул Атлетико в топы ЛаЛиги, сделал их одними из крепких клубов Европы, но команда уже себя изжила...нет таких лидеров как Габи, Коке,Сауль,Хуанфран, смена поколений тоже проходит не так гладко....все это отражается на последних результатах команды....
Возможно пора расстаться....Симеоне попробует себя в другом чемпионате, думаю без работы точно не останется.