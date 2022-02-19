«Атлетико» может назначить Вальверде, если Симеоне решит уйти

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19 февраля 2022, 16:24

«Атлетико» рассматривает варианты на случай возможного ухода с поста главного тренера.

Несмотря на полное доверие к аргентинскому тренеру со стороны руководства, клуб изучает варианты на случай, если специалист захочет уйти сам.

Фаворитом считается бывший наставник «Барселоны» . В мадридском клубе подчеркивают его опыт, лидерские качества и менталитет победителя.

Однако на данный момент в «Атлетико» рассчитывают сохранить Симеоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.