«Атлетико» может назначить Вальверде, если Симеоне решит уйти

«Атлетико» рассматривает варианты на случай возможного ухода Диего Симеоне с поста главного тренера.
Несмотря на полное доверие к аргентинскому тренеру со стороны руководства, клуб изучает варианты на случай, если специалист захочет уйти сам.
Фаворитом считается бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. В мадридском клубе подчеркивают его опыт, лидерские качества и менталитет победителя.
Однако на данный момент в «Атлетико» рассчитывают сохранить Симеоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Но если его вдруг решат заменить - Вальверде, ИМХО, идеальный кандидат.
Думаю, Симеоне стоит отправлять в отставку только в том случае, если он сам этого захочет. Он столько сделал для Атлетико, сколько никто не сможет сделать ещё десятилетия, поэтому его решение должно быть главным. Вряд ли Диего станет высиживать место, если действительно увидит, что это не идёт на пользу клубу.
Но если его вдруг решат заменить - Вальверде, ИМХО, идеальный кандидат.
Думаю, Симеоне стоит отправлять в отставку только в том случае, если он сам этого захочет. Он столько сделал для Атлетико, сколько никто не сможет сделать ещё десятилетия, поэтому его решение должно быть главным. Вряд ли Диего станет высиживать место, если действительно увидит, что это не идёт на пользу клубу.