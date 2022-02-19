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«Атлетико» может назначить Вальверде, если Симеоне решит уйти

19 февраля 2022, 16:24

«Атлетико» рассматривает варианты на случай возможного ухода Диего Симеоне с поста главного тренера.

Несмотря на полное доверие к аргентинскому тренеру со стороны руководства, клуб изучает варианты на случай, если специалист захочет уйти сам.

Фаворитом считается бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде. В мадридском клубе подчеркивают его опыт, лидерские качества и менталитет победителя.

Однако на данный момент в «Атлетико» рассчитывают сохранить Симеоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 09:22
Если решит уйти? В этой ситуации уместнее было бы написать, что его попросят уйти. Семён откровенно потерял контроль над составом.
112910415
112910415
19 февраля в 21:51
это всё равно что небо упадёт на землю
Остапчук 67
Остапчук 67
19 февраля в 21:23
Его надо уйти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 20:30
Тут тёмный лес и непонятно Симеоне сам хочет уйти или его просят уйти.
Elliada
Elliada
19 февраля в 19:53
Самый высокооплачиваемый тренер в мире вряд ли сам уйдет. Кто ж откажется добровольно от такой зарплаты?
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 19:32
Симеоне, скорее всего, уйдёт.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 февраля в 19:01
Заберите Семака !
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
19 февраля в 18:52
Мои кандидаты
Эмери
Педро Мартинш
Бургас
Лаже
Аморим
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ A.S.A (раскрыть)
19 февраля в 18:51
Он фпнат Барсы.
Облом
barcamilan
barcamilan
19 февраля в 18:37
вальвердыч угробит команду
ДСА
ДСА
19 февраля в 18:22
Тут всё запутано.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 18:13
Вряд-ли он сможет заменить аргентинца
протон
протон
19 февраля в 18:13
Симеоне последний из могикан-долгожителей в больших клубах.
Но если его вдруг решат заменить - Вальверде, ИМХО, идеальный кандидат.
Думаю, Симеоне стоит отправлять в отставку только в том случае, если он сам этого захочет. Он столько сделал для Атлетико, сколько никто не сможет сделать ещё десятилетия, поэтому его решение должно быть главным. Вряд ли Диего станет высиживать место, если действительно увидит, что это не идёт на пользу клубу.
particular
particular
19 февраля в 18:07
Мадридский оплот стабильности последних лет претерпевает ломки, неразбериху и спонтанность...
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 18:02
Жалко конечно.
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 17:47, ред.
Если Атлеты все же решат расстаться с Диего, то им стоит обратить свое внимание на другого аргентинского специалиста - Марсело Гальярдо, который уже много лет возглавляет Ривер Плейт, с которым он добился всего в Южноамериканском футболе. По манере игры его Ривер немного похож на Атлетико, строгая игра в ообороне, но при этом играет чуть в более комбинационный футбол в атаке. А по темпераменту Марсоло и Диего практически похожи. А вот Эрнесто, на мой взгляд, слишком мягкий для Атлетико
3ton
3ton
19 февраля в 17:17
Хорошая замена
berda2003
berda2003
19 февраля в 17:03
спешить не надо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 16:53
Скоро всё узнаем...
STVA 1
STVA 1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 февраля в 16:51
Низяяя! СерЁга наше фтёёё)))
Обезжиренный
Обезжиренный
19 февраля в 16:45
Этому и трясти-то нечем
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 16:43
Пора уже что-то конкретно менять. Всему своё время.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 февраля в 16:29
А почему не Семака ? Лучший тренер России ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 16:28
"Атлетико" с Симеоне сейчас ни чуть не похожа на команду, победившую в чемпионате в прошлом году.
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