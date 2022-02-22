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Голкипер из Серии А не исключил, что может получить российский паспорт

22 февраля 2022, 10:41

Вратарь «Специи» Иван Проведел ответил на вопрос, хочет ли он попасть в сборную России. Проведел родился в итальянском городе Порденоне, однако его мать — русская.

Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?

Вызывался в молодёжную сборную Италии – мечтаю ли о вызове в основную? Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 12:43
Вратарей у нас хватает
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 11:22, ред.
Иногда фантазии инсайдеров шокируют своей находчивостью . Нашли ведь вратаря в Италии, да ещё и у которого мама русская. И понеслась фантазия . Получить паспорт молодому парню и закрепиться в сборной России , а потом ещё выступить на чемпионате мира и завоевать золотые медали !!! Воо оно как !!!
Знай наших !!! ☝😉✊ Всем Добра, а Ивану Удачи со сборной России !!!)))
ДСА
ДСА
22 февраля в 11:03
И зачем он ему? В ДНР и ЛНР что ли ездить?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 февраля в 10:59
Зачем он нам, а мы ему?
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 10:50
Он думает за Россию можно играть как Акинфеев.
ОПС
ОПС
22 февраля в 10:42
Это ж откуда такую новость взяли. Да и к чему это?
shlomo
shlomo
22 февраля в 10:42
Не было проблемы с вратарской позиции, и вот появилась...
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