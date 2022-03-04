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МЮ и «Реал» поспорят за трансфер Осимхена из «Наполи»

сегодня, 08:45

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» намерены побороться за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

Оба клуба могут попытаться подписать 23-летнего форварда, которым, по слухам, интересуется и «Тоттенхэм», в летнее трансферное окно. Его нынешний контракт с «адзурри» истекает в 2025 году.

«Наполи» заплатил 70 миллионов евро за трансфер Осимхена из «Лилля» в 2020 году.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:54
МЮ бы для начала с главным тренером решить вопросы, а вот дальше под него брать игроков. А так накупят игроков, которые тренеру не нужны, и будут требоаать от него результат.
Реал....даже не знаю, если они возьмут Мбаппе, то нет смысла брать еще и Виктора. Лучше уж укрепить другие позиции.
А так, Осимхен по стилю игры больше подошел бы клубам из АПЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:34
В споре победит Реал!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:08
Как раз МЮ он нужен.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 08:57
Ой, тяжко будет Сумасброд неаполитанский лямов 120 затребует.
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