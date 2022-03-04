МЮ и «Реал» поспорят за трансфер Осимхена из «Наполи»

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сегодня, 08:45

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» намерены побороться за подписание нападающего «Наполи» , сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

Оба клуба могут попытаться подписать 23-летнего форварда, которым, по слухам, интересуется и «Тоттенхэм», в летнее трансферное окно. Его нынешний контракт с «адзурри» истекает в 2025 году.

«Наполи» заплатил 70 миллионов евро за трансфер Осимхена из «Лилля» в 2020 году.