МЮ и «Реал» поспорят за трансфер Осимхена из «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» намерены побороться за подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
Оба клуба могут попытаться подписать 23-летнего форварда, которым, по слухам, интересуется и «Тоттенхэм», в летнее трансферное окно. Его нынешний контракт с «адзурри» истекает в 2025 году.
«Наполи» заплатил 70 миллионов евро за трансфер Осимхена из «Лилля» в 2020 году.
Реал....даже не знаю, если они возьмут Мбаппе, то нет смысла брать еще и Виктора. Лучше уж укрепить другие позиции.
А так, Осимхен по стилю игры больше подошел бы клубам из АПЛ
Реал....даже не знаю, если они возьмут Мбаппе, то нет смысла брать еще и Виктора. Лучше уж укрепить другие позиции.
А так, Осимхен по стилю игры больше подошел бы клубам из АПЛ