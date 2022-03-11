Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешёл в аренду в «Мальме»

Пресс-служба «Ростова» объявила, что защитник Деннис Хаджикадунич отправился в аренду в «Мальме».
Защитник продолжит карьеру в шведском клубе «Мальмё». Аренда рассчитана до конца 2022 года.
Пресс-служба «Ростова» объявила, что защитник Деннис Хаджикадунич отправился в аренду в «Мальме».
Защитник продолжит карьеру в шведском клубе «Мальмё». Аренда рассчитана до конца 2022 года.
У нас много пользователей, которые имеют много аккаунтов с VIP и они могут просто убирать из лучших комментариев пользователей, которые им не нравятся.
Да мне порой не нравятся лучшие комментария и с одной стороны это плюс, что я могу убрать этот комментарии, но если уж и убирать, то тогда этот пользователь должен быть известен и должно быть обоснования из-за чего он убрал его.
Думаю это приведёт к недовольству у нормальных пользователей, а убирать будут те кто имеет VIP, но не пишут такие комментария.
Могу привести много примеров когда пользователь имеет VIP, но у него все комментария из двух, трёх слов. И этим вы доверяете судьбу тех кто пишут развёрнутые, обоснованные по теме комментария?
У нас много пользователей, которые имеют много аккаунтов с VIP и они могут просто убирать из лучших комментариев пользователей, которые им не нравятся.
Да мне порой не нравятся лучшие комментария и с одной стороны это плюс, что я могу убрать этот комментарии, но если уж и убирать, то тогда этот пользователь должен быть известен и должно быть обоснования из-за чего он убрал его.
Думаю это приведёт к недовольству у нормальных пользователей, а убирать будут те кто имеет VIP, но не пишут такие комментария.
Могу привести много примеров когда пользователь имеет VIP, но у него все комментария из двух, трёх слов. И этим вы доверяете судьбу тех кто пишут развёрнутые, обоснованные по теме комментария?