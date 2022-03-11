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Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешёл в аренду в «Мальме»

вчера, 18:41

Пресс-служба «Ростова» объявила, что защитник Деннис Хаджикадунич отправился в аренду в «Мальме».

Защитник продолжит карьеру в шведском клубе «Мальмё». Аренда рассчитана до конца 2022 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:20
Годик поиграет и вернётся!
Сп62
Сп62
вчера в 19:51
Скоро в Ростове останутся одни дублёры.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:12
Посмотрим что будет по окончанию аренды
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Назад дороги нет .
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:52
А вот это вы зря вводите такое правило!!!
У нас много пользователей, которые имеют много аккаунтов с VIP и они могут просто убирать из лучших комментариев пользователей, которые им не нравятся.
Да мне порой не нравятся лучшие комментария и с одной стороны это плюс, что я могу убрать этот комментарии, но если уж и убирать, то тогда этот пользователь должен быть известен и должно быть обоснования из-за чего он убрал его.
Думаю это приведёт к недовольству у нормальных пользователей, а убирать будут те кто имеет VIP, но не пишут такие комментария.
Могу привести много примеров когда пользователь имеет VIP, но у него все комментария из двух, трёх слов. И этим вы доверяете судьбу тех кто пишут развёрнутые, обоснованные по теме комментария?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:43
Малме это хорошо...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:43
Аренда это временно, значит надеется вернуться
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