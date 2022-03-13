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Каттани: «Я недоволен судейством и VAR в матче с „Краснодаром“»

сегодня, 22:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани остался недоволен работой VAR в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу. Но я недоволен сегодня работой VAR. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили.

В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

К «Спартаку» относятся предвзято? Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

Матч с «Краснодаром» стал знаковым для нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:53
А разве можно ожидать от КБ объективности и непредвзятости. Все решения были по делу, кроме , возможно пенальти. Там 50 на 50, но на усмотрение судьи.
makkie
makkie
сегодня в 22:40
Судейство было ниже плинтуса!
Кукуляк решил продолжить дело Вилкова и Казарцева - просто некомпетентный арбитр, который творит всё, что захочет!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:36
началось однако!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:36
Лучше делай свою работу , вар тут не причём.
drug01
drug01
сегодня в 22:35
Главное результат
ABir
ABir
сегодня в 22:32
Против такого ослабленного Краснодара должны были побеждать даже с при судейских ошибках минимум с разницей в два мяча. А южане молодцы: многое в начале игры было против их победы, но они смогли свои минусы повернуть в плюсы, а Спартак не смог. Хотя элементы невезения были и КБ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:27
Каттани лучше работать с командой а для ВАР есть другие люди.
протон
протон
сегодня в 22:26
Всё правильно он говорит.
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