Каттани: «Я недоволен судейством и VAR в матче с „Краснодаром“»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани остался недоволен работой VAR в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу. Но я недоволен сегодня работой VAR . Я не согласен со штрафным, с которого нам забили.

В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

К «Спартаку» относятся предвзято? Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.