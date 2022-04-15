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Фрибет 3000 рублей новым клиентам Фонбет — погнали ставить!

15 апреля 2022, 19:09

Зеленый свет погас, а значит прогревочный круг завершен. Готовы сыграть по-настоящему? Тогда погнали!

Букмекерская компания Фонбет повышает бонус для новых клиентов до 3 000 рублей! Топ-матчи европейских футбольных чемпионатов, первая игра финальной серии КХЛ, решающие встречи в НХЛ и тысячи других событий, на которые можно зарядить с новым приветственным бонусом.

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Официальный сайт Фонбет стал работать еще быстрее с новым удобным доменным именем – fon.bet. Обновление сайта и доменного имени носит исключительно технический характер. Фонбет обновился и стал ещё лучше. Проходите регистрацию, получайте бонус 3000 рублей и убедитесь сами!

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Источник: soccer.ru
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