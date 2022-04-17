Скаут Кучеров: «В интересах Тиля остаться в „Фейеноорде“»

Футбольный скаут Павел Кучеров, который живёт и работает в Нидерландах, поделился видением лучшего варианта развития карьеры полузащитника , арендованного «Фейеноордом» у «Спартака».

Гус, конечно, не игрок топового европейского уровня, это даже не обсуждается. Но это футболист, который может играть в своей команде и у своего тренера. «Фейеноорд» — как раз правильная история для Тиля: его хорошо знает Арне Слот, а также ему подходит стилистика коллектива. Плюс играет роль сам фактор голландского чемпионата — это не РПЛ и не Бундеслига. Дома Тилю проявлять себя легче. Он понимает, что тренер ему доверяет и знает, как использовать его сильные качества.

«Фейеноорд» проводит хороший сезон — как в локальном первенстве, так и в европейских турнирах. Поэтому в интересах Тиля остаться в этой команде на следующий сезон и дальше развиваться в Нидерландах. Это станет хорошим вариантом для всех.

Если же он летом вернется в Россию, существует вероятность, что печальная история повторится вновь. Сейчас «Спартаку» хотя бы приятно — в клубе получают смс-ки о хорошей игре полузащитника. А так — его снова потеряют и будут искать где-то под козырьком запасных.