Максвелл: «Я подтянул свой английский благодаря Ибрагимовичу»

Экс-защитник «Барселоны» Максвелл рассказал о периоде карьеры в «Аяксе» и дружбе с одноклубником по амстердамскому клубу Златаном Ибрагимовичем.
Даже сегодня он не забывает о периоде в «Аяксе». Он нуждался в поддержке, ему нужны были деньги. Двери моего дома были для него открыты, однако там была только одна комната, поэтому Златан спал на полу. Но Ибра был скромным парнем, и его все устраивало. Мы были очень молоды, находились сами по себе в Амстердаме. Он прибыл из Швеции, а я из Бразилии. Вместе со Златаном и благодаря ему я подтянул английский. Моя дочь даже как-то заявила, что я «говорю как дядя Златан!»
Златан пытается ему объяснить и спрашивает: - Понятно?
Максвелл в ответ отрицательно машет головой.
Златан объясняет ещё раз. Максвелл снова в недоумении.
- А где ты это слово увидел, покажи? - спросил Ибра.
Максвелл ведёт его на стадион, где в объявлении написано:
"Занятия футбольного кружка".
Златан пытается ему объяснить и спрашивает: - Понятно?
Максвелл в ответ отрицательно машет головой.
Златан объясняет ещё раз. Максвелл снова в недоумении.
- А где ты это слово увидел, покажи? - спросил Ибра.
Максвелл ведёт его на стадион, где в объявлении написано:
"Занятия футбольного кружка".
Лет ми спик, фром май харт. (с)
Лет ми спик, фром май харт. (с)