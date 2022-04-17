Максвелл: «Я подтянул свой английский благодаря Ибрагимовичу»

Экс-защитник «Барселоны» рассказал о периоде карьеры в «Аяксе» и дружбе с одноклубником по амстердамскому клубу Златаном Ибрагимовичем.

Даже сегодня он не забывает о периоде в «Аяксе». Он нуждался в поддержке, ему нужны были деньги. Двери моего дома были для него открыты, однако там была только одна комната, поэтому Златан спал на полу. Но Ибра был скромным парнем, и его все устраивало. Мы были очень молоды, находились сами по себе в Амстердаме. Он прибыл из Швеции, а я из Бразилии. Вместе со Златаном и благодаря ему я подтянул английский. Моя дочь даже как-то заявила, что я «говорю как дядя Златан!»