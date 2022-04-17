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Максвелл: «Я подтянул свой английский благодаря Ибрагимовичу»

17 апреля 2022, 22:49

Экс-защитник «Барселоны» Максвелл рассказал о периоде карьеры в «Аяксе» и дружбе с одноклубником по амстердамскому клубу Златаном Ибрагимовичем.

Даже сегодня он не забывает о периоде в «Аяксе». Он нуждался в поддержке, ему нужны были деньги. Двери моего дома были для него открыты, однако там была только одна комната, поэтому Златан спал на полу. Но Ибра был скромным парнем, и его все устраивало. Мы были очень молоды, находились сами по себе в Амстердаме. Он прибыл из Швеции, а я из Бразилии. Вместе со Златаном и благодаря ему я подтянул английский. Моя дочь даже как-то заявила, что я «говорю как дядя Златан!»

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Все комментарии
ОПС
ОПС
18 апреля в 05:50
Хорошие отношения - это нормально.
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
17 апреля в 23:34
..
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
17 апреля в 23:34
.
Узбагойся
Узбагойся ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
17 апреля в 23:33
Максвелл: Моя дружба со Златаном укрепилась, когда он объяснил мне, что такое DOOR. И с тех пор, мои DOORS для него теперь всё время OPEN )
Лет ми спик, фром май харт. (с)
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
17 апреля в 23:26
Приходит как-то Максвелл к Златану и спрашивает, что такое "кружка".
Златан пытается ему объяснить и спрашивает: - Понятно?
Максвелл в ответ отрицательно машет головой.
Златан объясняет ещё раз. Максвелл снова в недоумении.
- А где ты это слово увидел, покажи? - спросил Ибра.
Максвелл ведёт его на стадион, где в объявлении написано:
"Занятия футбольного кружка".
drug01
drug01
17 апреля в 22:52
Видно сразу
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