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Линделеф: «Менталитет Роналду невероятен»

17 апреля 2022, 23:08

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.

Это поразительно. Просто невероятно то, как он продолжает отличаться такой результативностью. Каждый день мы видим, как он трудится и заботится о своем организме. Его менталитет невероятен.

Ранее сообщалось, что Роналду отличился уникальным достижением.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
18 апреля в 09:23, ред.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    18 апреля в 09:19
    Что ты мне приводишь слова, которые говорились 10-15 лет назад? Я имел ввиду из нового. Сейчас все всё прекрасно понимают, что Роналду стал балластом. Был балластом в Ювентусе, является балластом в МЮ. Чтобы это понять, нужно просто сравнить результаты команды до его перехода и во время. Тогда увидишь разницу
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    18 апреля в 09:15, ред.
    1. Зинедин Зидан: "Роналду делает великие вещи, а мы им восторгаемся"
    2. Диего Марадона: "Роналду — достояние футбола. Любому, кому нравится футбол, нравится и игра Роналду"
    3. Гари Линекер: "Кто бы что ни говорил о Криштиану, он великий, просто великий футболист. Никогда не видел футболиста с более высоким и затяжным прыжком, чем у Роналду. Феноменальный спортсмен".
    4. САФ: "Криштиану Роналду был самым одарённым игроком, с которым я когда-либо работал. Он превосходил всех великих футболистов «Манчестер Юнайтед".
    5. КОРОЛЬ ФУТБОЛА (Пеле): "Как прекрасно складывается твоя карьера! Я восхищаюсь тобой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по забитым мячам в официальных матчах. Я оставлю это фото в твою честь, с большой любовью и в качестве символа нашей дружбы на протяжении многих лет"
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    P.S. Думаю для тебя И ЭТОГО (!) будет недостаточно, ввиду того, что есть в футболе более свидомые и шарящие, как ты, Агамага и Уэска! )))
    Elliada
    Elliada
    18 апреля в 08:01
    Почему Роналду хвалят только игроки МЮ? Ни одного хорошего слова вне МЮ о балласте нет. Наверное, умаслить балласт в контракте прописан
    Baggio R.
    Baggio R.
    17 апреля в 23:30
    Менталитет - понятие коллективное, а не индивидуальное.
    Gahi
    Gahi
    17 апреля в 23:19
    Действительно это так, Роналду заслуживает большего уважения.
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