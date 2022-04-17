Линделеф: «Менталитет Роналду невероятен»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своем одноклубнике .

Это поразительно. Просто невероятно то, как он продолжает отличаться такой результативностью. Каждый день мы видим, как он трудится и заботится о своем организме. Его менталитет невероятен.