Линделеф: «Менталитет Роналду невероятен»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.
Это поразительно. Просто невероятно то, как он продолжает отличаться такой результативностью. Каждый день мы видим, как он трудится и заботится о своем организме. Его менталитет невероятен.
Ранее сообщалось, что Роналду отличился уникальным достижением.
Значит 15 лет назад Роналду побил рекорд Пеле ?!
P.S. С тобой всё ясно, парень.
Значит 15 лет назад Роналду побил рекорд Пеле ?!
P.S. С тобой всё ясно, парень.
2. Диего Марадона: "Роналду — достояние футбола. Любому, кому нравится футбол, нравится и игра Роналду"
3. Гари Линекер: "Кто бы что ни говорил о Криштиану, он великий, просто великий футболист. Никогда не видел футболиста с более высоким и затяжным прыжком, чем у Роналду. Феноменальный спортсмен".
4. САФ: "Криштиану Роналду был самым одарённым игроком, с которым я когда-либо работал. Он превосходил всех великих футболистов «Манчестер Юнайтед".
5. КОРОЛЬ ФУТБОЛА (Пеле): "Как прекрасно складывается твоя карьера! Я восхищаюсь тобой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по забитым мячам в официальных матчах. Я оставлю это фото в твою честь, с большой любовью и в качестве символа нашей дружбы на протяжении многих лет"
6.
7.
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127.
P.S. Думаю для тебя И ЭТОГО (!) будет недостаточно, ввиду того, что есть в футболе более свидомые и шарящие, как ты, Агамага и Уэска! )))
2. Диего Марадона: "Роналду — достояние футбола. Любому, кому нравится футбол, нравится и игра Роналду"
3. Гари Линекер: "Кто бы что ни говорил о Криштиану, он великий, просто великий футболист. Никогда не видел футболиста с более высоким и затяжным прыжком, чем у Роналду. Феноменальный спортсмен".
4. САФ: "Криштиану Роналду был самым одарённым игроком, с которым я когда-либо работал. Он превосходил всех великих футболистов «Манчестер Юнайтед".
5. КОРОЛЬ ФУТБОЛА (Пеле): "Как прекрасно складывается твоя карьера! Я восхищаюсь тобой, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по забитым мячам в официальных матчах. Я оставлю это фото в твою честь, с большой любовью и в качестве символа нашей дружбы на протяжении многих лет"
6.
7.
...
...
127.
P.S. Думаю для тебя И ЭТОГО (!) будет недостаточно, ввиду того, что есть в футболе более свидомые и шарящие, как ты, Агамага и Уэска! )))