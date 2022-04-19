Месси рискует пропустить матч против «Анже»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может не сыграть в матче 33-го тура Лиги 1 против «Анже».
Пресс-служба парижан сообщает, что у аргентинца диагностировано воспаление левого ахиллова сухожилия. Состояние Лео будет оценено в ближайшие 48 часов.
|Анже0 : 3Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может не сыграть в матче 33-го тура Лиги 1 против «Анже».
Пресс-служба парижан сообщает, что у аргентинца диагностировано воспаление левого ахиллова сухожилия. Состояние Лео будет оценено в ближайшие 48 часов.