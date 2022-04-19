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Месси рискует пропустить матч против «Анже»

19 апреля 2022, 14:52
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может не сыграть в матче 33-го тура Лиги 1 против «Анже».

Пресс-служба парижан сообщает, что у аргентинца диагностировано воспаление левого ахиллова сухожилия. Состояние Лео будет оценено в ближайшие 48 часов.

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Все комментарии
амурец
амурец
20 апреля в 04:40
да он в ПСЖ особой то роли и не играет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 17:22
И без него разберутся!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 16:50
Без него должны выиграть
Alex12357
Alex12357
19 апреля в 16:47
А что он есть ,что его нет особо ничто не влияет!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 апреля в 16:34
Как же они без него? бедные...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 апреля в 16:18
Если ПСЖ добьется успеха, Месси станет единственным аргентинцем, оставшимся в клубе в следующем сезоне. Несмотря на неудовлетворительный сезон по его собственным меркам, ПСЖ хочет, чтобы Месси остался и досмотрел последний год своего контракта с прицелом на успех в Лиге чемпионов в 2023 году. Однако, несмотря на то, что владельцы клуба основывали предыдущие версии своего проекта на основе аргентинских игроков, включая Хавьера Пасторе, Эсекьеля Лавесси, Ди Марию и Джованни Ло Чельсо, похоже, что правление ПСЖ теперь намерено двигаться в другом направлении, которое мало что сделает, чтобы успокоить Месси, которого привлекло предложение о переходе в первую команду. Месси рискует пропустить матч против Анже? Он пропустил мимо весь сезон, как-то так...
memphis
memphis
19 апреля в 16:01
Пошёл по стопам Кокорина
berda2003
berda2003
19 апреля в 15:47
ужасная потеря, псж проиграет...
протон
протон
19 апреля в 15:38
Так он и так отсутствовал в последних матчах. Кроме Клермона, где оформил блистательный хет-трик из ассистов и внёс свою лепту в завоевание чемпионства в одной из лучших лиг Европы.
Bensurr
Bensurr
19 апреля в 15:30
Без него больше шансов
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 15:08
Это не потеря
Птица Феникс
Птица Феникс
19 апреля в 15:05
А где риск то?
swed27
swed27 ответ beefs (раскрыть)
19 апреля в 15:03
Ибра на пять лет старше ещё играет
beefs
beefs
19 апреля в 14:54
пора думать об окончании карьеры...
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