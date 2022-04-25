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Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии

вчера, 23:51

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3:1
Голы: Тавареш Нуну 3, Сака Букайо 32 (пенальти), Джака Гранит 70 — Роналду Криштиану 34

«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 0:0

«Манчестер Сити» — «Уотфорд» 5:1
Голы: Жезус Габриэл 4, Жезус Габриэл 23, Родри 34, Жезус Габриэл 49 (пенальти), Жезус Габриэл 53 — Камара Хассан 28

«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3
Голы: Жоэлинтон 35, Жоэлинтон 41, Бруно 49

«Брентфорд» — «Тоттенхэм» 0:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 2:2
Голы: Уэлбек Дэнни 2, Салису Мохамед 44 (автогол) — Уорд-Праус Джеймс 45+4, Уорд-Праус Джеймс 54

«Бернли» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Выдра Матей 62

«Челси» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Пулишич Кристиан 90

«Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0
Голы: Робертсон Эндрю 62, Ориги Дивок 85

«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» 0:0

Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:03
Отличный выдается чемпионат, борьба идет во всех слоях турнирной таблице!
Уотфорд и Норвиж скорее всего покинут АПЛ, хотя даже они имеют еще математические шансы на сохранение своих мест....
А вот лично для меня провалом сезона являются ириски...надеюсь сохранят место в АПЛ
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Кто-то из лидеров должен оступиться, тогда и наступит развязка.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:41
Интересное ждёт концовка
swed27
swed27
сегодня в 03:39
Скоро узнаем имена чемпионов
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:41
Кто то из лидеров наверняка оступится, но вот кто ???
Интрига просто сумасшедшая.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:31
Да, наверное, Сити сохранит преимущество, придется Красным в ЛЧ дожимать
y2jhn8h4gw96
y2jhn8h4gw96
сегодня в 01:56
Хорошо, что интрига сохраняется
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Пока идут без осечек лидеры. В принципе так и до конца турнира могут пройти, выиграв все оставшиеся матчи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10
Ливерпуль , единственный клуб который радует по настоящему своей игрой. Хотя я и болею за Челси .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:54
Хоть в Англии всё хорошо...
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