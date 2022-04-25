Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3:1
Голы: Тавареш Нуну 3, Сака Букайо 32 (пенальти), Джака Гранит 70 — Роналду Криштиану 34
«Лестер Сити» — «Астон Вилла» 0:0
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» 5:1
Голы: Жезус Габриэл 4, Жезус Габриэл 23, Родри 34, Жезус Габриэл 49 (пенальти), Жезус Габриэл 53 — Камара Хассан 28
«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:3
Голы: Жоэлинтон 35, Жоэлинтон 41, Бруно 49
«Брентфорд» — «Тоттенхэм» 0:0
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 2:2
Голы: Уэлбек Дэнни 2, Салису Мохамед 44 (автогол) — Уорд-Праус Джеймс 45+4, Уорд-Праус Джеймс 54
«Бернли» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Выдра Матей 62
«Челси» — «Вест Хэм» 1:0
Гол: Пулишич Кристиан 90
«Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0
Голы: Робертсон Эндрю 62, Ориги Дивок 85
«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед» 0:0
Уотфорд и Норвиж скорее всего покинут АПЛ, хотя даже они имеют еще математические шансы на сохранение своих мест....
А вот лично для меня провалом сезона являются ириски...надеюсь сохранят место в АПЛ
Уотфорд и Норвиж скорее всего покинут АПЛ, хотя даже они имеют еще математические шансы на сохранение своих мест....
А вот лично для меня провалом сезона являются ириски...надеюсь сохранят место в АПЛ
Интрига просто сумасшедшая.
Интрига просто сумасшедшая.