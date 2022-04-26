«Ман Сити» одолел «Реал». В матче 7 голов

«Манчестер Сити» одолел «Реал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (4:3).
Счет открыли «горожане» голом Кевина Де Брюйне на 2-й минуте. Этот мяч стал самым быстрым для «Сити» в Лиге чемпионов за всю историю. Удвоил преимущество Габриэл Жезус на 11-й. На 33-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч, однако перевес «горожан» в два мяча восстановил Фил Фоден на 53-й. На 55-й минуте Винисиус Жуниор вновь сократил отставание «сливочных». Бернарду Силва на 74-й минуте восстановил отрыв англичан в два мяча. На 82-й минуте с пенальти отличился Карим Бензема.
Ответный матч состоится 4 мая.
Защита Реала - безалаберность и низкий класс. Все четыре гола - детские ошибки защитников. Самая базовая ошибка: зачем Реал весь матч пытался выйти из обороны через пас. Они же опытные люди и должны понимать, что выход через пас - ловушка. МС лучше умеет пасовать и прессинговать и им часто удавалось запрессинговать Реал при выходе из обороны. Так, в частности, третий гол случился. Против футбола МС, основанного на мелком пасе, противодействие - вертикальная игра. Выносите мяч от ворот до середины поля и там цепляйтесь. Так нет, они перед своими воротами в пас играть пытаются.
Зачем продали Рамоса и Варана??? Видно же, что Начо, Алаба и Милитао банально классом ниже, чем игроки МС.
Бензема - точно заслуживает Золотого мяча. Уникально полезный игрок.
Защита Реала - безалаберность и низкий класс. Все четыре гола - детские ошибки защитников. Самая базовая ошибка: зачем Реал весь матч пытался выйти из обороны через пас. Они же опытные люди и должны понимать, что выход через пас - ловушка. МС лучше умеет пасовать и прессинговать и им часто удавалось запрессинговать Реал при выходе из обороны. Так, в частности, третий гол случился. Против футбола МС, основанного на мелком пасе, противодействие - вертикальная игра. Выносите мяч от ворот до середины поля и там цепляйтесь. Так нет, они перед своими воротами в пас играть пытаются.
Зачем продали Рамоса и Варана??? Видно же, что Начо, Алаба и Милитао банально классом ниже, чем игроки МС.
Бензема - точно заслуживает Золотого мяча. Уникально полезный игрок.