«Ман Сити» одолел «Реал». В матче 7 голов

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вчера, 23:54

«Манчестер Сити» одолел «Реал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (4:3).

Счет открыли «горожане» голом Кевина Де Брюйне на 2-й минуте. Этот мяч стал самым быстрым для «Сити» в Лиге чемпионов за всю историю. Удвоил преимущество Габриэл Жезус на 11-й. На 33-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч, однако перевес «горожан» в два мяча восстановил Фил Фоден на 53-й. На 55-й минуте Винисиус Жуниор вновь сократил отставание «сливочных». Бернарду Силва на 74-й минуте восстановил отрыв англичан в два мяча. На 82-й минуте с пенальти отличился Карим Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая.