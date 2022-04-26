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«Ман Сити» одолел «Реал». В матче 7 голов

вчера, 23:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Манчестер Сити» одолел «Реал» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов (4:3).

Счет открыли «горожане» голом Кевина Де Брюйне на 2-й минуте. Этот мяч стал самым быстрым для «Сити» в Лиге чемпионов за всю историю. Удвоил преимущество Габриэл Жезус на 11-й. На 33-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч, однако перевес «горожан» в два мяча восстановил Фил Фоден на 53-й. На 55-й минуте Винисиус Жуниор вновь сократил отставание «сливочных». Бернарду Силва на 74-й минуте восстановил отрыв англичан в два мяча. На 82-й минуте с пенальти отличился Карим Бензема.

Ответный матч состоится 4 мая.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:42
Матч феерия.
92-48
92-48
сегодня в 03:16
В начале игры было прям страшно - ожидался разгром Реала 5:0 как минимум. Но нет, ребятки как обычно взяли себя за одно место и вытянули игру из пропасти. Сити конечно помог, расслабился. Может и пройдем их как ПСЖ, надеюсь.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Murod Kenjaev (раскрыть)
сегодня в 02:44
Среднему потребителю именно голы и нужны, и чтобы побольше.
Murod Kenjaev
Murod Kenjaev
сегодня в 02:36
Все таки зря отменили формат выездного гола. Тогда команды играли дисциплинированно. А щас хоккейные счети
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 02:15
Бензема 40 голов, месси 9 за весь сезон😂
зигзаг
зигзаг ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
То что Месси забил 4 гола это не обнуляет его голы забитые ранее, так же как и выигранные трофеи с рекордами. Он футболист вписавший своё имя в историю.
Ну, а до насмешек в его адрес опускаются те болелы, чьи команды он выносил раз за разом)))
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:21
Кстати Реал по фарту схож с Челси, который с невероятным везением прошёл Барсу и Баварию выиграв ЛЧ))
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Да я иронизирую!
Ладно,ждём субботу и чемпионства Реала
Это предаст уверенности перед ответкой с Сити в Мадриде
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:14
Да, я в курсе(2019, 2021). Я в общем имел ввид.
faneng
faneng
сегодня в 01:14
Реал. Куртуа - полностью провалил матч, ни разу не спас. Четвертый гол - его большая ошибка. Мяч летит в ближний угол, а здоровенный Куртуа даже не шелохнулся.
Защита Реала - безалаберность и низкий класс. Все четыре гола - детские ошибки защитников. Самая базовая ошибка: зачем Реал весь матч пытался выйти из обороны через пас. Они же опытные люди и должны понимать, что выход через пас - ловушка. МС лучше умеет пасовать и прессинговать и им часто удавалось запрессинговать Реал при выходе из обороны. Так, в частности, третий гол случился. Против футбола МС, основанного на мелком пасе, противодействие - вертикальная игра. Выносите мяч от ворот до середины поля и там цепляйтесь. Так нет, они перед своими воротами в пас играть пытаются.
Зачем продали Рамоса и Варана??? Видно же, что Начо, Алаба и Милитао банально классом ниже, чем игроки МС.

Бензема - точно заслуживает Золотого мяча. Уникально полезный игрок.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
Тут некоторые умники говорят про судью.
Но если посмотреть на статистику, то получаем: фолы МС 11-5 Реал, жёлтые карточки 1-1.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:12
Кариму 34
Месси 34
Ответь на один вопрос,кто из них сейчас играет на топ уровне ,а то Лео Месси?
Просто интересно твоё мнение!
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Тогда в 2018 у Месси было 5
Это потом ему ещё 2 дали
ВанДейк и Левандовский вкурсе!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:09
У хорватов, которые по полной программе вынесли Аргентину с "обладателем 7-ми золотых мячей" в составе.
Bensurr
Bensurr ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:06
Месси 4 гола
Бензема 40
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:58
Ну а чего тогда спрашиваешь то,если знаешь
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
Шикарный матч выдали команды. Редко когда в полуфиналах такой атакующий футбол увидишь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58, ред.
Концовка этого противостояния обещает быть жаркой. Обоим командам респект за игру. Просто порадовали результативностью. Игра держала в напряжении до последних минут . Одно удовольствие смотреть такой футбол, особенно когда ни за кого не болеешь.
Ждем игры в Мадриде . Думаю , что будет не менее жарко.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:54
Так он это, полировал зм для меси чтоб блестели пока все игры прошли, так что не мог видеть игру французов
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я на диване, как и ваш Каримушка.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Вот то что ты говоришь это как раз важно, но не относится к игре на поле а больше к закулисным играм и общем менеджменте клуба, гвпрдилола тянет внимание публики на себя и не даёт игроку вырости в глазах прессы, все заслуги вешает на себя, а руководство барсы и реала в своё время сделало иначе они посчитали что популяризации персоналии может принести выгоду клубу, но в барсе потом наступили на свои же грабли когда космос зарплату аргентенышу платили а клуб не выигрывал трофеи, в этом плане реал преуспел, да ещё и продали Роналду не за копейки полные, и трофеи с которых бабло большое капает были как на конвейере.
Хочу ещё добавить что именно по этому реал сейчас пытается всеми силами взять Мбапе так как с него можно лепить героя, а барса вот пытается тоже урвать игрока с именем, не удивлюсь после кидалова с куманом и непонятно откуда взятыми деньгами для хави на зимнее то что в итоге появятся деньги на холанда, там в Каталонии махинации очень сильные, но жаль кумана что его вот так кинули на амбразуру и все грехи на него списали
Agamaga........
Agamaga........ ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 00:48
Если МС выиграет ЛЧ, то ЗМ должны вручить Де Брюйне.
Если Ливерпуль выиграет, то Салах или кто-то другой.
Если Реал, то 100% Бензема.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:48
Сити - Ливер финал скучноват конечно, из-за их частых противостояний. Но пропустить дальше Реал, это будет из ряда вон выходящие и не простительно для мастеров Сити
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:47
Ну как выиграла,с начала вышли из группы в 1/8 выиграли у Аргентины с Месси
В четвертьфинале выиграли Уругвай
В полуфинале у Бельгии
В финале у Хорватии!
А ты где был то?
Вроде чм 2018 в России проводили?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 00:45
Да Кевин сам виноват. У Пепа никогда игрок не получит ЗМ, т.к. у него игрок не может быть выше команды, т.е. не может быть ключевого игрока. А КДБ именно что лидер по духу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:43
Лучше расскажи, как без него Франция ЧМ выиграла 😀
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 00:42
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Что я не так написал, что тебя так взбесило? Неужели наврал? Пусть борется Мадрид до конца, иначе зачем вообще выходить на поле? Тоже самое желаю и МС, чтобы боролись до победного!!!
    Рамос бильярд играет с Месси в Париже, скоро и Карим подключится к ним.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Да,точно!
    А ещё Бензема никогда не выигрывал кубок Америки!
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 00:37
    После 2 - 0 болелы Реала уже смирилась с участью. Но, супер интрига перед ответкой заставила их вновь повылазить 🤣
    Топовый матч!
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