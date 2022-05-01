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Футболист «Спартака» рассказал, как прервать гегемонию «Зенита»

01 мая 2022, 17:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Почему не всегда получается завершить? Если бы я знал. Да, конечно, все в целом получается, но бывают ошибки. Не хватает концовочки, завершения, последнего удара, последней передачи. Главное, что есть моменты, работаем над этим.

Главные впечатления из истории «Спартака»? Последнее чемпионство клуба. Более старое не помню, слишком маленький был.

Что нужно сделать, чтобы прервать гегемонию «Зенита»? Нужно, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 08:51, ред.
Московским нужно преобразиться....
Ибо за 30 последних сезонов 19 раз побеждали именно московские клубы...
А сейчас...Как то несерьёзно....
Вчера где то видел статистику...Зенит набрал 24 очка из 27-ми...в матчах с ними....
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
01 мая в 19:27
...чтобы "Зенит" не стал.Остальных "Спартак" в упор не видит,со своего текущего места в таблице."Высоко сидит,далеко глядит!".
Tostao
Tostao
01 мая в 19:19
"Что нужно сделать, чтобы прервать гегемонию «Зенита»? Нужно, чтобы «Спартак» стал чемпионом."
А что нужно, чтобы Спартак стал чемпионом?
25процентный клоун
25процентный клоун
01 мая в 19:04
мазило блин
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 18:38
Ещё одного "умника" нашли среди неземных талантов! Златоуст...
Devjatiy
Devjatiy
01 мая в 18:30
Команде, претенденту на место в пердиве, не корректно говорить о чемпионстве.
Anisovich
Anisovich ответ Kolenok (раскрыть)
01 мая в 18:28
Расскажите о силе спартака в еврокубках?
Kolenok
Kolenok
01 мая в 18:26
Какая сила зенита,мы видели в Еврокубках! Ни разу не вылез из группы.
протон
протон
01 мая в 18:24
Не факт, что Зенит не стал бы чемпионом, если конкуренты были в порядке. А когда Спартак, ЦСКА и Локомотив никакие, тут вообще без вариантов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 мая в 18:12
Это еще кто?
DaslerU
DaslerU
01 мая в 18:00
Чемпионами становились, не помогло.
pomor45
pomor45
01 мая в 17:55
Почему же, по мнению этого любителя красного словца, именно Спартаку суждено прервать гегемонию Зенита?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 17:53
Футболист команды из нижней части турнирной таблицы рассуждает как остановить чемпиона.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
01 мая в 17:50
Неучная фантастика!
zooveterinar
zooveterinar
01 мая в 17:46, ред.
Прерывать с десятого места?!! Боже вымучили несчастную победу!!! И расщебиталися!!! Выдохнули спартачи ,а ведь фнл пролетел над головами,очень низко ,чуть не зацепило!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
01 мая в 17:36
Умник нашелся...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 17:29
Просто это только на словах, а на деле 8-9е место.
Djebrael
Djebrael
01 мая в 17:28
Ну все....не успели одержать победу и уже разговор о чемпионстве
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 17:28, ред.
если это единственный способ, то нам еще очень долго ждать..
beefs
beefs
01 мая в 17:26
очень интересное мнение...
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