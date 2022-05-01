Футболист «Спартака» рассказал, как прервать гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Почему не всегда получается завершить? Если бы я знал. Да, конечно, все в целом получается, но бывают ошибки. Не хватает концовочки, завершения, последнего удара, последней передачи. Главное, что есть моменты, работаем над этим.

Главные впечатления из истории «Спартака»? Последнее чемпионство клуба. Более старое не помню, слишком маленький был.

Что нужно сделать, чтобы прервать гегемонию «Зенита»? Нужно, чтобы «Спартак» стал чемпионом.