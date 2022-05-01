Александр Мостовой: «Ваноли после гола побежал радоваться аж до ворот»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «красно-белых» в матче с «Крыльями Советов».

Удивило, насколько слабый первый тайм выдал «Спартак». Пенальти для меня спорный и пограничный – Жиго ничего не делает, тот тоже пытается ковырнуть его, тот попадает ему в палец. Такие пенальти, конечно, смешные.

Правильные замены перевернули игру, которые напрашивались и в первом тайме, чтобы выпустить нападающего, чтобы топтал – и безоговорочная победа. Второй тайм полностью за «Спартаком».

Вы посмотрите, когда Ваноли после гола побежал радоваться аж до ворот. Можете представить, какое давление. И у защитников то же самое. Кстати, там момент был, когда судья простил, когда Глушенков прокидывал мяч мимо Жиго и судья мог удалять француза.

Если «Спартак» не выиграет Кубок России, провален ли сезон? Да, однозначно.