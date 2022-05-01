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Александр Мостовой: «Ваноли после гола побежал радоваться аж до ворот»

01 мая 2022, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «красно-белых» в матче с «Крыльями Советов».

Удивило, насколько слабый первый тайм выдал «Спартак». Пенальти для меня спорный и пограничный – Жиго ничего не делает, тот тоже пытается ковырнуть его, тот попадает ему в палец. Такие пенальти, конечно, смешные.

Правильные замены перевернули игру, которые напрашивались и в первом тайме, чтобы выпустить нападающего, чтобы топтал – и безоговорочная победа. Второй тайм полностью за «Спартаком».

Вы посмотрите, когда Ваноли после гола побежал радоваться аж до ворот. Можете представить, какое давление. И у защитников то же самое. Кстати, там момент был, когда судья простил, когда Глушенков прокидывал мяч мимо Жиго и судья мог удалять француза.

Если «Спартак» не выиграет Кубок России, провален ли сезон? Да, однозначно.

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Все комментарии
протон
протон
02 мая в 01:02
А почему, господин Мостовой, Вас это удивляет?? Радость главного тренера выигравшей команды - это нормально.
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 17:41
Имеет полное право.
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 17:22
просто убежать хотел домой, но его задержали)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 17:17
Так на грани пина находился
marut
marut
01 мая в 17:17
Его понять можно...:)))
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