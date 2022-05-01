Кавазашвили: «„Спартак“ сейчас похож на топ-команду Серии А»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу москвичей над «Крыльями Советов».

Мне понравилась игра не только «Спартака», но и «Крыльев Советов». Я не ожидал такой яркой и грамотной игры! Пятерочку за игру поставлю всем футболистам самарцев.

Но после гола наши успокоились и начали контролировать игру. «Крылья» же держали счет 1:1. Они не стремились в атаку. «Спартак» этим воспользовался. Я давно не видел такой игры! Я даже подчеркну: игру двух команд! Честь и хвала главному тренеру самарцев.

Что касается Ваноли, то он сегодня делает команду, которую он изначально видел и представлял. «Спартак» сейчас похож на топ-команду итальянского чемпионата. Каждому футболисту итальянец нашел место в составе «Спартака». На любой позиции! Если раньше Соболев сидел в запасе, то сейчас он может играть полтора тайма и приносит пользу! Все это важно! Это говорит о том, что Ваноли нашел подход к каждому футболисту.

Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» был не на десятом месте, а в пятерке. Главное мое желание на сегодня — увидеть красно-белых в финале Кубка России! Они должны завоевать трофей!