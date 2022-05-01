Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «„Спартак“ сейчас похож на топ-команду Серии А»

01 мая 2022, 17:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу москвичей над «Крыльями Советов».

Мне понравилась игра не только «Спартака», но и «Крыльев Советов». Я не ожидал такой яркой и грамотной игры! Пятерочку за игру поставлю всем футболистам самарцев.

Но после гола наши успокоились и начали контролировать игру. «Крылья» же держали счет 1:1. Они не стремились в атаку. «Спартак» этим воспользовался. Я давно не видел такой игры! Я даже подчеркну: игру двух команд! Честь и хвала главному тренеру самарцев.

Что касается Ваноли, то он сегодня делает команду, которую он изначально видел и представлял. «Спартак» сейчас похож на топ-команду итальянского чемпионата. Каждому футболисту итальянец нашел место в составе «Спартака». На любой позиции! Если раньше Соболев сидел в запасе, то сейчас он может играть полтора тайма и приносит пользу! Все это важно! Это говорит о том, что Ваноли нашел подход к каждому футболисту.

Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» был не на десятом месте, а в пятерке. Главное мое желание на сегодня — увидеть красно-белых в финале Кубка России! Они должны завоевать трофей!

Все новости
Мостовой: «Никто не ожидал такой игры от „Вильярреала“»
Сегодня, 00:30
Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева
Вчера, 22:50
Мостовой: «С первых дней работы Витории я был на стороне тренера»
Вчера, 19:11
Петржела: «„Зенит“ опять не вышел бы из группы, если бы их допустили в ЛЧ»
Вчера, 16:18
Широков порассуждал о причинах гегемонии «Зенита» в РПЛ
Вчера, 15:57
Сутормин: «Делаем в „Зените“ всё, чтобы быть похожими на „Баварию“»
Вчера, 09:47
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
02 мая в 12:05
Какая к ебен...м топ-команда?...если бы не СЕЛЕХОВ (во втором тайме) два выхода один в один ..чтобы бы Анзор тут пел))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 00:10, ред.
Приплыли....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 23:41
15-го мая....после ничейного счёта с 4-м дублем второй команды Чемпиона можно услышать что Спартак чуть сильней чем МС и Реал.....
Мясо69
Мясо69
01 мая в 20:51
Спокойно, сопернички! Готовьтесь к матчам с Спартаком в след. сезоне. Увидим)
25процентный клоун
25процентный клоун
01 мая в 19:15
навесы и больше ничего
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 18:56
Я было подумал,что все "юморЫсты" слиняли за бугор,ан-нет!!!
Devjatiy
Devjatiy
01 мая в 18:49
Шутка в честь столетия.
berda2003
berda2003
01 мая в 18:31
штормит в башке анзора...
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 18:17
Наконец то он доволен
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 мая в 18:16
Ну чего к Байдену Анзоровичу прицепились ? Ну понравилась игра Спартака во втором тайме , старикану ! Пусть порадуется человек . )) Во втором тайме ,действительно ,играли ,как должны играть .
pomor45
pomor45
01 мая в 18:13
Убрав восхитительную воду, получается, что Спартак выиграл потому, что КС вздумал удерживать счёт и перестал играть. И вот с этим в то 5 Серии А? Там тоже только и делают, что счёт удерживают? Дедушка как-то слишком заумно шутит.
1 984
1 984
01 мая в 17:50
Что он курит?
ДСА
ДСА
01 мая в 17:39
Ого как повысил!
Capral
Capral
01 мая в 17:36
    David Young
    David Young ответ Ironigor (раскрыть)
    01 мая в 17:33
    )
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 17:32
    Это он наверное про Салернитану , созвучно со Спартакулетаной !?!))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 мая в 17:26
    Анзор продолжает удивлять! Еще несколько дней назад поливал команду грязью, а сегодня быстро переобулся. Может склероз??? Может он уже и не помнит, что вчера говорил???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    01 мая в 17:26
    Какие глубокие шутки у старика Анзора! С иронией!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    01 мая в 17:26
    Недавно он же рассказывал, что Дзюба мог бы заиграть в барсе или реале, а теперь вот это вот..))) возраст дает о себе знать
    izrafel
    izrafel
    01 мая в 17:20
    Может быть на Серию В???
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     