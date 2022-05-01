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Радимов считает «Урал» фаворитом в матче против «Спартака»

01 мая 2022, 16:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак07.05.2022 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком».

«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 08:20
Не думаю....
Урал дома с октября по май лишь одну победу одержал...
старина
старина
01 мая в 17:39
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 мая в 17:38
    У Радимова есть своё неэкспертное мнение, его право чушь нести
    Strashniy
    Strashniy
    01 мая в 17:08
    Просто сейчас Урал сильнее.
    Vladimir808
    Vladimir808
    01 мая в 17:06
    Ох уж эти зенитовские глашатаи,)
    Что Радимов, что Орлов с Малафеевым, что говорят, обычно всё бывает наоборот,)))
    Cat01
    Cat01
    01 мая в 17:05
    Игра покажет
    STVA 1
    STVA 1
    01 мая в 17:01
    Буланов знает что говорит)))
    dadrail
    dadrail
    01 мая в 16:52
    Урал и выиграет, Спартаку уже больше ничего не надо. Они уже не попадут в прямой вылет.
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