Радимов считает «Урал» фаворитом в матче против «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком».
«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится.
Урал дома с октября по май лишь одну победу одержал...
Урал дома с октября по май лишь одну победу одержал...
Что Радимов, что Орлов с Малафеевым, что говорят, обычно всё бывает наоборот,)))
Что Радимов, что Орлов с Малафеевым, что говорят, обычно всё бывает наоборот,)))