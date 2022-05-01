Радимов считает «Урал» фаворитом в матче против «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком».

«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче «Урала» и «Спартака» фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится.