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Селихов: «„Спартаку“ никто не делал чемпионский коридор»

сегодня, 10:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал решение не делать чемпионский коридор для «Зенита».

Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:01
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:42, ред.
    Зенит делал...в 2017-м....
    Через 2 месяца после чемпионства Спартака....
    5:1.

    И Локомотиву в 2018-м...
    Через 4 месяца после чемпионства Локомотива
    5:3
    ABir
    ABir
    сегодня в 11:37
    А что, кто настаивает, чтобы именно Спартак сделал Зениту этот коридор? Если Зениту это так важно, то пусть по окончании чемпионата пригласят все клубы-участники РПЛ в Питер, накроют поляну, а те выстроятся на Невском в этот Коридор и прогонят по нему чемпионов. Все будут довольны, всем понравится. Может эта традиция впоследствии и приживется в России.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:34
    У спартака никогда не было чемпионства, левые не в счёт.
    санек002
    санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 11:26
    если только еще кубок не выиграют тогда да!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:07
    Потому что Спартак взял титул без единого пенальти
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 10:57
    Пора бы уже закончить "муссировать" этот вопрос
    David Young
    David Young ответ РОМБ8 (раскрыть)
    сегодня в 10:54
    Здравствуйте. Ставка выигрышная. Дело тут в том что обратно очки для ставок после совершённой ставки не возвращаются, за исключением случаев с возвратом ставки, например со ставками типа азиатская фора 0, когда ставка не сыграла но и не проиграла (в данном случае это происходит в случае победы команды в один мяч), и некоторых других случаев, например переноса матча.

    "2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша."
    Выдержка из правил, которые Вы можете прочитать на главной станице конкурса.
    https://www.soccer.ru/game

    Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры групп - здесь Вы можете найти то где Вы располагаетесь в своей группе на данный момент, а также посмотреть ситуацию в остальных группах.
    https://www.soccer.ru/game/rating_month_full?team=all

    "4) Участники разбиваются на группы. Победители групп и трое лучших игроков со вторых мест в последний день месяца играют в финале. Все они в любом случае получат призы. В последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок.

    5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц."
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 10:48
    Спартаку в этом году надо делать коридор позора, прогнав по нему федуна, зарему и все тренеров с игроками.
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