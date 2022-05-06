Селихов: «„Спартаку“ никто не делал чемпионский коридор»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал решение не делать чемпионский коридор для «Зенита».
Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал решение не делать чемпионский коридор для «Зенита».
Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.
Через 2 месяца после чемпионства Спартака....
5:1.
И Локомотиву в 2018-м...
Через 4 месяца после чемпионства Локомотива
5:3
Через 2 месяца после чемпионства Спартака....
5:1.
И Локомотиву в 2018-м...
Через 4 месяца после чемпионства Локомотива
5:3
"2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша."
Выдержка из правил, которые Вы можете прочитать на главной станице конкурса.
https://www.soccer.ru/game
Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры групп - здесь Вы можете найти то где Вы располагаетесь в своей группе на данный момент, а также посмотреть ситуацию в остальных группах.
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full?team=all
"4) Участники разбиваются на группы. Победители групп и трое лучших игроков со вторых мест в последний день месяца играют в финале. Все они в любом случае получат призы. В последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок.
5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц."
"2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша."
Выдержка из правил, которые Вы можете прочитать на главной станице конкурса.
https://www.soccer.ru/game
Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры групп - здесь Вы можете найти то где Вы располагаетесь в своей группе на данный момент, а также посмотреть ситуацию в остальных группах.
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full?team=all
"4) Участники разбиваются на группы. Победители групп и трое лучших игроков со вторых мест в последний день месяца играют в финале. Все они в любом случае получат призы. В последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок.
5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц."