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Рюдигер подписал контракт с «Реалом»

сегодня, 21:31

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер перейдёт в «Реал».

По данным источника, сегодня немец подписал контракт с мадридским клубом. Сделка рассчитана на 4 года. Заработная плата защитника составит 9-10 млн евро за сезон (плюс бонус за подписание контракта). Сумма отступных — 400 млн евро.

Рюдигер уже прошёл медобследование для «Реала», официальное объявление перехода состоится после завершения сезона.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 22:33
Пустой трансфер: 2 года будет хорошо играть, и все, в лучшем случае))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:31
Классное приобретение для Реала.
Собирается топ компания, ещё и Мбаппе!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:09
Вот все и разрешилось.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:09
Машина, топ игрок, Ван Дейк отдыхает
UncleZack
UncleZack
сегодня в 22:09
Очень не хотелось этого трансфера но не мне учить Переса.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:07
Успехов в мадридском Реале!!!
David Young
David Young ответ Kolymchanin (раскрыть)
сегодня в 21:43
Здравствуйте. Ваш комментарий был отравлен анонимно. Обратите внимание на маску справа от Отправить/Ответить. На тот момент этот режим был включён.

Тот Ваш комментарий попал в не топ ввиду его провокационного содержания.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:41
Поздравляю семью Рюдигеров 🔥 добились своего, заработают.
Для Реала не понятно пока, усиление это будет или наоборот, так как не думаю, что будут играть в схеме с тремя ЦЗ. При Лэмпарде и даже Конте (который так же играл в такой схеме) немец был игроком резерва, заиграл только при Тухеле, особенно 4 месяца прошлого сезона. А в текущем, у Рюди 7 ошибок, приведших к голу (во всех турнирах).
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