Рюдигер подписал контракт с «Реалом»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер перейдёт в «Реал».
По данным источника, сегодня немец подписал контракт с мадридским клубом. Сделка рассчитана на 4 года. Заработная плата защитника составит 9-10 млн евро за сезон (плюс бонус за подписание контракта). Сумма отступных — 400 млн евро.
Рюдигер уже прошёл медобследование для «Реала», официальное объявление перехода состоится после завершения сезона.
Для Реала не понятно пока, усиление это будет или наоборот, так как не думаю, что будут играть в схеме с тремя ЦЗ. При Лэмпарде и даже Конте (который так же играл в такой схеме) немец был игроком резерва, заиграл только при Тухеле, особенно 4 месяца прошлого сезона. А в текущем, у Рюди 7 ошибок, приведших к голу (во всех турнирах).
Для Реала не понятно пока, усиление это будет или наоборот, так как не думаю, что будут играть в схеме с тремя ЦЗ. При Лэмпарде и даже Конте (который так же играл в такой схеме) немец был игроком резерва, заиграл только при Тухеле, особенно 4 месяца прошлого сезона. А в текущем, у Рюди 7 ошибок, приведших к голу (во всех турнирах).