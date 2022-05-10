Рюдигер подписал контракт с «Реалом»

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сегодня, 21:31

Защитник «Челси» перейдёт в «Реал».

По данным источника, сегодня немец подписал контракт с мадридским клубом. Сделка рассчитана на 4 года. Заработная плата защитника составит 9-10 млн евро за сезон (плюс бонус за подписание контракта). Сумма отступных — 400 млн евро.

Рюдигер уже прошёл медобследование для «Реала», официальное объявление перехода состоится после завершения сезона.