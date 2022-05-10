Лаутаро Мартинес останется в «Интере»

Футбольный агент Алехандро Камано, чьим клиентом является нападающий «Интера» , высказался по поводу слухов о возможном трансфере аргентинца.

Порой СМИ публикуют информацию о возможном трансфере Мартинеса в другой клуб. Однако Лаутаро сосредоточен исключительно на «Интере» — он приносит радость болельщикам и помогает клубу в борьбе за чемпионство. После этого он будет готовиться к Чемпионату мира со сборной Аргентины. Мы не ждем запросов и не ищем варианты продолжения карьеры. Лаутаро все нравится в «Интере», Милан – великолепный город. Все его мысли сейчас только об «Интере».