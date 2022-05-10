Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Лаутаро Мартинес останется в «Интере»

сегодня, 10:05

Футбольный агент Алехандро Камано, чьим клиентом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, высказался по поводу слухов о возможном трансфере аргентинца.

Порой СМИ публикуют информацию о возможном трансфере Мартинеса в другой клуб. Однако Лаутаро сосредоточен исключительно на «Интере» — он приносит радость болельщикам и помогает клубу в борьбе за чемпионство. После этого он будет готовиться к Чемпионату мира со сборной Аргентины. Мы не ждем запросов и не ищем варианты продолжения карьеры. Лаутаро все нравится в «Интере», Милан – великолепный город. Все его мысли сейчас только об «Интере».

Все новости
Слухи«Лацио» не собирается продавать Милинковича-Савича
Сегодня, 12:13
СлухиВ «Интере» уверены, что смогут подписать Дибалу
Сегодня, 10:54
Слухи«Барселона» не будет покупать нового форварда этим летом
Сегодня, 10:01
Слухи«Реал» хочет презентовать Мбаппе до своего июльского турне по США
Сегодня, 09:55
СлухиНкетиа может стать игроком «Вест Хэма»
Сегодня, 09:46
Слухи«Боруссия» Д нашла замену Холанду
Сегодня, 09:44
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:31
а может и перейдёт
1 984
1 984
сегодня в 10:26
Ну и хорошо.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:22
Да, останется.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:21
Конечно останется, о чем вы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:12
Значит пока ещё нужен!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 