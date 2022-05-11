Агент Языджи: «Юсуфу нужно 2-3 недели, чтобы вылечить спину»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА , рассказал о состоянии своего клиента, испытывающего боли в спине.

На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно 2-3 недели, чтобы полностью ее вылечить. Он отдохнет, когда закончится сезон, тогда спина придет в норму.