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Агент Языджи: «Юсуфу нужно 2-3 недели, чтобы вылечить спину»

сегодня, 18:57

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента, испытывающего боли в спине.

На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно 2-3 недели, чтобы полностью ее вылечить. Он отдохнет, когда закончится сезон, тогда спина придет в норму.

Языджи арендован ЦСКА у «Лилля» до конца сезона.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:11
Может стоило раньше начать лечение. Видно же , что парень не совсем готов. Может все таки стоило поберечь парня??? Здоровье превыше всего, тем более , что выход парня на поле результаты не улучшил.
Здоровья парню , быстрее вылечить спину и чтобы без последствий.
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:11
Я ее и не настраивал.Ваш кучерявый бабай ставит подобных наташ на кормеые места,потом позор на весь мир
izrafel
izrafel
сегодня в 19:09
Спина это неприятно и болезненно...здоровья
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
сегодня в 19:08
А нет желания сменить пластинку? Судя по всему ты один остался, кого это интересует
старина
старина
сегодня в 19:02
Наташ у нас много,промассируют
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
Здоровье прежде всего
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:58
И чем быстрее тем лучше
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:58
Здоровья и быстрее в строй
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