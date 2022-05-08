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Бензема признан лучшим игроком Примеры в апреле

сегодня, 09:42

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в Примере по итогам апреля.

Французский форвард забил 4 гола в 5 матчах, а «Реал» одержал пять побед и оформил досрочное чемпионство.

Всего в этом сезоне чемпионата Испании Бензема забил 26 мячей в 30 играх. Он — лучший бомбардир турнира.

Также недавно Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:54
Даже не обсуждается
Loko57
Loko57
сегодня в 10:47
Посмотрим сколько сегодня накидает подопечным Симеоне))
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 10:33
Бензема просто лучший футболист 2022 года на данный момент. Надеюсь продолжит играть на том же уровне и возьмёт ЗМ
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:28
Ну что РОДРИГО и ВИНИСИУС-наиграли на Алжирца?Запомните в Реале пока будет Безмен-вы будите на вторых ролях,а с приходом Камерунского Эму ,вас заставят играть на него
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:23
Оправдывает доверие. С уходом Роналду перестал хулиганить, шляться по кабакам и... с блеском заиграл.
Можно за него только порадоваться и пожелать ему дальнейших успехов!
Апрельское признание лучшего игрока Примеры конечно справедливо и подтверждается вышеуказанной статистикой.
dok66
dok66
сегодня в 10:21
Все правильно .
протон
протон
сегодня в 10:11
Его пора уже и лучшим игроком сезона признавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:44
Я рад за него...
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