Бензема признан лучшим игроком Примеры в апреле

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сегодня, 09:42

Нападающий «Реала» признан лучшим игроком в Примере по итогам апреля.

Французский форвард забил 4 гола в 5 матчах, а «Реал» одержал пять побед и оформил досрочное чемпионство.

Всего в этом сезоне чемпионата Испании Бензема забил 26 мячей в 30 играх. Он — лучший бомбардир турнира.

Также недавно Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.