Бензема признан лучшим игроком Примеры в апреле

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в Примере по итогам апреля.
Французский форвард забил 4 гола в 5 матчах, а «Реал» одержал пять побед и оформил досрочное чемпионство.
Всего в этом сезоне чемпионата Испании Бензема забил 26 мячей в 30 играх. Он — лучший бомбардир турнира.
Также недавно Бензема повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.
Можно за него только порадоваться и пожелать ему дальнейших успехов!
Апрельское признание лучшего игрока Примеры конечно справедливо и подтверждается вышеуказанной статистикой.
Можно за него только порадоваться и пожелать ему дальнейших успехов!
Апрельское признание лучшего игрока Примеры конечно справедливо и подтверждается вышеуказанной статистикой.