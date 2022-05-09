Бензема — лидер в борьбе за «Золотой мяч». Месси и Роналду нет в топ-20

Британское издание Goal опубликовало список из двадцати главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона 2021/22.
В топ-20 не попали нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Рейтинг выглядит следующим образом:
20. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 36 голов, 9 результативных передач.
19. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 34 гола, 10 результативных передач.
18. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») — 25 голов, 9 результативных передач.
17. Рияд Марез («Манчестер Сити») — 29 голов, 12 результативных передач.
16. Кристофер Нкунку («Лейпциг») — 34 гола, 20 результативных передач.
15. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 4 гола, 1 результативная передача, 31 матч на ноль.
14. Тибо Куртуа («Реал») — 20 матчей на ноль.
13. Луис Диас («Ливерпуль») — 23 гола, 9 результативных передач.
12. Тьяго Алькантара («Ливерпуль») — 2 гола, 4 результативные передачи.
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 13 голов, 9 результативных передач.
10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 2 гола, 22 результативные передачи, 23 матча на ноль.
9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 14 голов, 15 результативных передач.
8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 16 голов, 17 результативных передач.
7. Лука Модрич («Реал») — 6 голов, 11 результативных передач.
6. Винисиус Жуниор («Реал») — 18 голов, 18 результативных передач.
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 44 гола, 29 результативных передач.
4. Роберт Левандовски («Бавария») — 55 голов, 11 результативных передач.
3. Садио Мане («Ливерпуль») — 27 голов, 5 результативных передач.
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 гола, 19 результативных передач.
1. Карим Бензема («Реал») — 46 голов, 14 результативных передач.
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Для всех адекватных болельщиков, вне зависимости от клубных пристрастий
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