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Бензема — лидер в борьбе за «Золотой мяч». Месси и Роналду нет в топ-20

сегодня, 19:58

Британское издание Goal опубликовало список из двадцати главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона 2021/22.

В топ-20 не попали нападающий ПСЖ Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Рейтинг выглядит следующим образом:

20. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 36 голов, 9 результативных передач.

19. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 34 гола, 10 результативных передач.

18. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») — 25 голов, 9 результативных передач.

17. Рияд Марез («Манчестер Сити») — 29 голов, 12 результативных передач.

16. Кристофер Нкунку («Лейпциг») — 34 гола, 20 результативных передач.

15. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 4 гола, 1 результативная передача, 31 матч на ноль.

14. Тибо Куртуа («Реал») — 20 матчей на ноль.

13. Луис Диас («Ливерпуль») — 23 гола, 9 результативных передач.

12. Тьяго Алькантара («Ливерпуль») — 2 гола, 4 результативные передачи.

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — 13 голов, 9 результативных передач.

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 2 гола, 22 результативные передачи, 23 матча на ноль.

9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 14 голов, 15 результативных передач.

8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 16 голов, 17 результативных передач.

7. Лука Модрич («Реал») — 6 голов, 11 результативных передач.

6. Винисиус Жуниор («Реал») — 18 голов, 18 результативных передач.

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 44 гола, 29 результативных передач.

4. Роберт Левандовски («Бавария») — 55 голов, 11 результативных передач.

3. Садио Мане («Ливерпуль») — 27 голов, 5 результативных передач.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32 гола, 19 результативных передач.

1. Карим Бензема («Реал») — 46 голов, 14 результативных передач.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:56
Давно пора парню вручить Золотой мяч..
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 21:53
Стата у Левандовски просто класс.Но Бензема играет в финале, а Лева последние два месяца потух.
Капо
Капо
сегодня в 21:12
Португальца надо было включать в последнию пятерку.. Все таки в таком возрастей еще тащит иногда.. И Роберта яб поставил на 3ье место а так вроде все четко
drug01
drug01
сегодня в 20:53
Будем ждать результат
Gelious
Gelious
сегодня в 20:49
Кстати, не соглашусь, что португальца нету в 20ке. Просто на хребту своем всю атаку Юнайтед тащит в АПЛ. Если бы не привыкли к подобному, если б на его место был ноунейм, то уже превозносили бы
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:49
Арабы форева !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:44
Месси своё отобрал
RoArt
RoArt
сегодня в 20:42
Я конечно за Бензема, но мне до сих пор жаль Левандовского за 2020-2021 года..
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 20:40
Месси будет в 10-ке...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 20:37
Бензема заслужил больше остальных. В тройку бы включил Левандовского и Мбаппе. У всех приличная результативность!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 20:24
Вообще-то непонятно,для чего нужен ЗМ -для того чтобы срезать бабло,тогда понятно,что-то в хоккее не придумали Золотую Шайбу ,там люди поумнее,они понимают что хоккей-это командная игра ,а вот в футболе пока до этого не доросли ,жаль.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:15
В принципе всё правильно
санек002
санек002
сегодня в 20:09
ПОЧЕМУ НЕТ ИГРОКОВ ХВАЛЕНОГО ЗЕНИТА?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:08
То что Бензема первый это понятно но вот то что у Мбаппе 29 голевых передач,меня удивило!
протон
протон
сегодня в 20:07
Лидировать может кто угодно, только получит его жадный гном.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 20:04
Тут и думать нечего
Для всех адекватных болельщиков, вне зависимости от клубных пристрастий
Бензема - вне конкуренции!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:00
Конечно, еще как.
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