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Агент Языджи подтвердил, что ЦСКА выкупит Юсуфа у «Лилля»

вчера, 11:46

Адам Чебеджи, агент Юсуфа Языджи, подтвердил, что ЦСКА выкупит контракт полузащитника у «Лилля».

Проведет ли Языджи следующий сезон в ЦСКА? Да.

Значит, ЦСКА выкупает Языджи? Да.

Турецкий хавбек зимой был арендован армейцами. Юсуф забил 8 голов в 9 матчах РПЛ.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:24
Это хорошая новость.....
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:20
Есть ли ему смысл оставаться в России, если наши клубы не пускают в еврокубки.
112910415
112910415
вчера в 15:50
дело хорошее
если стабилен будет в игре
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:33
Не беспокоит, а спать не могу без этой информации )))

Удивлюсь если найдете эти 20 млн в нынешней ситуации. Думаю, тот же Спартак летом тратиться почти не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:29, ред.
Ты, как всегда увиливаешь. Речь не об об этом. Речь о том, что тебя беспокоит откуда у ЦСКА такая, сумма. Я тебе и ответил насчёт чужого кармана, но ты сложный собеседник, скачешь постоянно, а суть попускаешь
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 13:59
По словам агента выкупают за 11 млн, контракт на 3 года
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:57
Хорошо, что Промес с Кофрие никуда не уйдут. Первый присядет сразу надолго, а второй и даром никому не нужен )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:56
Вот-вот, хороший вопрос. Думаю, ответ на него один: у него пока нет иных предложений от европейских команд. Кроме того, мы не знаем всех условий выкупа его армейцами. Может статься, что одним из них будет перевыкуп турка в случае более выгодного предложения от другого клуба. Поживём - увидим.
ДСА
ДСА
вчера в 13:50
ЦСКА выкупит, после чего игрок уйдет куда-нибудь бесплатно, сославшись на санкции.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:30
Помню новости про сумму выкупа. Чуть ошибся, не 15, а 12 млн евро. А вот за Карраскаля про 6 млн писали несколькими траншами. Получается почти 20 млн евро. И это во всех новостях мелькало, так что на фантазии не похоже. Разве не так?

Хорошие игроки при должной мотивации. Но не при Березуцких.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:09, ред.
Во-первых, чужой кар ман это не твой карман. Знал про это? Во-вторых, с каких пор ты стал верить агентам? Так что желательно быть в теме и не фантазировать, тем более у тебя есть огромное поле для фантазий в районе Тушино, не забыл?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Верится с трудом, непонятно а зачем Юсуфу это надо?
makkie
makkie
вчера в 12:39, ред.
Там ценник от 15 млн евро.
Откуда у цска такие деньги сейчас, тем более без еврокубков?
А ведь еще придётся выкупать Карраскаля, там 6 млн и выкуп обязательный.
Получается, летом нужно готовить более 20 млн на двоих?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:34
Для нашего чемпионата футболист классный, но что-то подсказывает мне, что он начинает на поле сачковать и будет делать это в дальнейшем. Замена в последнем, проигранном армейцами, матче с "Ахматом" утверждает меня в этом мнении. Не забывайте - он турок, т.е. человек той нации, которая подвержена перепадам настроения. Сегодня оно хорошее, и он может отыграть на пятёрку, а завтра встал не с той ноги - и дело швах.
Напомню, что у любой нашей команды, в том числе и армейской, нет международных перспектив, а в такой обстановке очень трудно настроить себя на каждый матч в средненьком чемпионате. Вот и Ягджи: показал себя в первых матчах, а в Грозном скис. Посмотрим, каков он будет в следующих матчах. Рад буду ошибиться, но...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:32
Хорошее усиление для армейцев, теперь надо определяться с тренерским штабом на следующий сезон.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:21
Так оно и будет
Cat01
Cat01
вчера в 12:03
Это хорошо
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:55
Вот и хорошо, хороший игрок.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:52
Всегда говори "ДА"
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