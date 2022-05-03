Агент Языджи подтвердил, что ЦСКА выкупит Юсуфа у «Лилля»

Адам Чебеджи, агент Юсуфа Языджи, подтвердил, что ЦСКА выкупит контракт полузащитника у «Лилля».
Проведет ли Языджи следующий сезон в ЦСКА? Да.
Значит, ЦСКА выкупает Языджи? Да.
Турецкий хавбек зимой был арендован армейцами. Юсуф забил 8 голов в 9 матчах РПЛ.
если стабилен будет в игре
если стабилен будет в игре
Удивлюсь если найдете эти 20 млн в нынешней ситуации. Думаю, тот же Спартак летом тратиться почти не будет.
Удивлюсь если найдете эти 20 млн в нынешней ситуации. Думаю, тот же Спартак летом тратиться почти не будет.
Хорошие игроки при должной мотивации. Но не при Березуцких.
Хорошие игроки при должной мотивации. Но не при Березуцких.
Откуда у цска такие деньги сейчас, тем более без еврокубков?
А ведь еще придётся выкупать Карраскаля, там 6 млн и выкуп обязательный.
Получается, летом нужно готовить более 20 млн на двоих?
Откуда у цска такие деньги сейчас, тем более без еврокубков?
А ведь еще придётся выкупать Карраскаля, там 6 млн и выкуп обязательный.
Получается, летом нужно готовить более 20 млн на двоих?
Напомню, что у любой нашей команды, в том числе и армейской, нет международных перспектив, а в такой обстановке очень трудно настроить себя на каждый матч в средненьком чемпионате. Вот и Ягджи: показал себя в первых матчах, а в Грозном скис. Посмотрим, каков он будет в следующих матчах. Рад буду ошибиться, но...
Напомню, что у любой нашей команды, в том числе и армейской, нет международных перспектив, а в такой обстановке очень трудно настроить себя на каждый матч в средненьком чемпионате. Вот и Ягджи: показал себя в первых матчах, а в Грозном скис. Посмотрим, каков он будет в следующих матчах. Рад буду ошибиться, но...