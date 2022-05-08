Нобоа: «Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет»

Полузащитник «Сочи» рассказал о планах на будущее и высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

Что скажу о «Зените», который стал чемпионом четвертый раз подряд? Я поздравил всех ребят. Написал Малкому, Барриосу, Дзюбе и тренерам. «Зенит» — самая сильная команда в России, она играет в очень хороший футбол и заслуженно победила вновь. Браво!

Что с моим будущим? У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год.

Что касается того, что российские клубы отстранили от еврокубков, то ничего правильного в этом нет.