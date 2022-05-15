Лунёв: «В „Байере“ рассчитывают на меня в следующем сезоне»

Голкипер «Байера» прокомментировал свой дебют в Бундеслиге в заключительном матче сезона с «Фрайбургом» (2:1), а также поделился мыслями о планах на будущее.

Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнеры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч.

В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера».