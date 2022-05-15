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Лунёв: «В „Байере“ рассчитывают на меня в следующем сезоне»

сегодня, 12:46

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал свой дебют в Бундеслиге в заключительном матче сезона с «Фрайбургом» (2:1), а также поделился мыслями о планах на будущее.

Я доволен своей игрой во вчерашнем матче, рад, что команда вырвала победу на 97-й минуте, мы выглядели лучше соперника. Руководство, тренерский штаб, партнеры поздравили с хорошей игрой. Через несколько часов на неделю улетаем в Мексику, где состоится товарищеский матч.

В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера».

Возможно ли возвращение в Россию в летнее трансферное окно? Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня еще год контракта с «Байером».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Он за год всего 2 раза выходил в основе. Маловато...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:29
На лавке же должен быть кто-то))
beefs
beefs
сегодня в 13:03
год просидел, а второй?
1 984
1 984
сегодня в 13:02
Это хорошо.
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