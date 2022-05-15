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Кан: «У Левандовски есть контракт, и он будет его исполнять. Баста!»

сегодня, 16:35

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о ситуации с форвардом клуба Робертом Левандовски. Ранее поляк уведомил клуб о нежелании продлевать контракт, а также заявил, что, скорее всего, больше не проведет ни одного матча за команду.

Ранее мы уже сталкивались с попытками нагнетать обстановку. Проблем нам это не доставляет. Мы направили предложение его агенту. Он его отклонил, это его право.

Но факт в том, что у Роберта есть контракт, и он будет его исполнять. Баста!

Мы очень четко и последовательно доносим свою позицию. В «Баварии» все устроено именно так, игрок не важнее клуба.

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Все комментарии
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 17:54
Вот что бывает,когда ЗМ отдают незаслуженно липовому обладателю.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:26
Жёстко, но справедливо
asraeil
asraeil
сегодня в 17:10
Все правильно говорит Оливер
Elliada
Elliada
сегодня в 16:57
Поляк за год пал так низко. Начинал с нытья по поводу ЗМ, затем переключился на сборную России, теперь Баварию решил шантажировать. Кан прав, пусть отработает и катится на все 4 стороны. Только кому он нужен будет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:39
И правильно,надо контракты отрабатывать!
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