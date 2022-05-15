Кан: «У Левандовски есть контракт, и он будет его исполнять. Баста!»

Генеральный директор «Баварии» высказался о ситуации с форвардом клуба . Ранее поляк уведомил клуб о нежелании продлевать контракт, а также заявил, что, скорее всего, больше не проведет ни одного матча за команду.

Ранее мы уже сталкивались с попытками нагнетать обстановку. Проблем нам это не доставляет. Мы направили предложение его агенту. Он его отклонил, это его право.

Но факт в том, что у Роберта есть контракт, и он будет его исполнять. Баста!

Мы очень четко и последовательно доносим свою позицию. В «Баварии» все устроено именно так, игрок не важнее клуба.