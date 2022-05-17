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ЦСКА не будет активировать опцию выкупа Языджи

сегодня, 18:24

Полузащитник Юсуф Языджи покинет ЦСКА.

По информации источника, турецкий хавбек, арендованный у «Лилля» до конца сезона, уйдет из армейского клуба после завершения кампании в РПЛ.

ЦСКА не будет активировать опцию выкупа футболиста.

Однако недавно агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 20:56
Великий исход у армейцев намечается! Ну ничего страшного, пусть сваливают хоть все, наберут новых афро-легов за бесценок, а они, как показывает история, наведут шороху. ЦСКА на этом деле собаку съел!)
pomor45
pomor45
сегодня в 20:31
Фернандес, Дзагоев, Языджи, кто следующий? Дело ясное, что дело тёмное. Акинфеев всё знает, но молчит: или в доле, или сам в раздумье.
FenixSL
FenixSL ответ buzzila (раскрыть)
сегодня в 20:25
евро за 68 это много?)
cska1948
cska1948
сегодня в 20:00
Слава Богу, хоть на это ума хватило! А то что говорит агент Языджи, так понятно, что ему не терпится выгодно пристроить игрока и неплохо на этом заработать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:51
Пока это больше напоминает трепотню. Новости, взаимоисключающие друг друга, наводят на мысли, что не все еще решено. Ждем ТО, там все и прояснится.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:19, ред.
Ахах
Ну вспомни прошлый сезон, когда Спартак выгрыз 2-е место, а цска финишировал на 6 месте. Не бьются твои прогнозы. Хотя, нет, это хотелки)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:16
Однако
ДСА
ДСА
сегодня в 19:10
Пинка под зад.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:58
Что-то видать не так.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:54
Ничего страшного с ЦСКА не произойдёт и ниже спартаке в таблице тоже не будет, если вдруг армейцы займут десятое место то спартак будет одиннадцатым.
buzzila
buzzila
сегодня в 18:54
Не очень понятно как вообще ЦСКА должен был эту опцию активировать. Рублями никто брать не будет, а откуда евро у российских клубов должны появляться в теперешних реалиях.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:49
Странная инфа наверное федун закинул.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 18:45
Скорее всего в цене не сошлись
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:42
Наверное со здоровьем у парня проблемы!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:41
Похоже. Языджи слишком хрустальный, хоть и игрок хороший. Не хотят в ЦСКА содержать второго Дзагоева.
valt134
valt134
сегодня в 18:36
Если так, то как-то слишком быстро пришло разочарование.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:32
    1 984
    1 984
    сегодня в 18:30
    Ну и ладно.
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:30
    Там Дзагоев с Фернандесом еще уходят.
    Наверное и Акинфеев скоро карьеру закончит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:28
    Если бы ещё знать фамилию " источника". Фамилия агента есть, а фамилии источника нет, почему?
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