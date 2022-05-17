ЦСКА не будет активировать опцию выкупа Языджи

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сегодня, 18:24

Полузащитник покинет ЦСКА .

По информации источника, турецкий хавбек, арендованный у «Лилля» до конца сезона, уйдет из армейского клуба после завершения кампании в РПЛ .

ЦСКА не будет активировать опцию выкупа футболиста.