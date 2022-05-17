ЦСКА не будет активировать опцию выкупа Языджи

Полузащитник Юсуф Языджи покинет ЦСКА.
По информации источника, турецкий хавбек, арендованный у «Лилля» до конца сезона, уйдет из армейского клуба после завершения кампании в РПЛ.
ЦСКА не будет активировать опцию выкупа футболиста.
Однако недавно агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён.
Ну вспомни прошлый сезон, когда Спартак выгрыз 2-е место, а цска финишировал на 6 месте. Не бьются твои прогнозы. Хотя, нет, это хотелки)
Ну вспомни прошлый сезон, когда Спартак выгрыз 2-е место, а цска финишировал на 6 месте. Не бьются твои прогнозы. Хотя, нет, это хотелки)
Наверное и Акинфеев скоро карьеру закончит
Наверное и Акинфеев скоро карьеру закончит