Первый тренер Дзагоева: «Думаю, Алан вернётся в „Аланию“»

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника ЦСКА , прокомментировал информацию, согласно которой футболист покинет московский клуб после окончания сезона.

В первую очередь, во всем виноваты травмы. Алан не может играть в полную силу. Ему морально тяжело оттого, что он не попадает в состав. Человеку с такими амбициями тяжело сидеть на лавочке. Какой он футболист! Конечно, он не раскрыл свой потенциал. Думал, что Алан станет игроком европейского уровня. А так… Он заиграл только на уровне нашего футбола.

Думаю, Алан вернется в «Аланию». Этого хотелось бы мне и многим в Осетии. Может, Дзагоева возьмут и в «Крылья Советов». Там есть Осинькин, который работал с Аланом раньше. Может произойти все что угодно.

Дзагоев усилит «Аланию» и еще как, в этом нет никаких сомнений. Он придаст уверенность молодежи. Хотелось бы, чтобы клуб вышел в РПЛ . Надо сдвинуться с мертвой точки. Хочется, чтобы зрители ходили и смотрели на своих ребят. Алан с этим поможет. Если в республику вернутся еще и другие игроки, поигравшие в РПЛ , то будет все возможно. Интерес к футболу во Владикавказе высок. Приход Алана даст еще дополнительный импульс — будет больше зрителей и подогреется интерес.

Хотелось бы, чтобы Алан Дзагоев играл без травм и приносил пользу на поле. Главное, чтобы от выполнения поставленной работы на поле он получал удовольствие. Если футбол ему будет в радость, то все будет хорошо.