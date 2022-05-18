Первый тренер Дзагоева: «Думаю, Алан вернётся в „Аланию“»

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию, согласно которой футболист покинет московский клуб после окончания сезона.
В первую очередь, во всем виноваты травмы. Алан не может играть в полную силу. Ему морально тяжело оттого, что он не попадает в состав. Человеку с такими амбициями тяжело сидеть на лавочке. Какой он футболист! Конечно, он не раскрыл свой потенциал. Думал, что Алан станет игроком европейского уровня. А так… Он заиграл только на уровне нашего футбола.
Думаю, Алан вернется в «Аланию». Этого хотелось бы мне и многим в Осетии. Может, Дзагоева возьмут и в «Крылья Советов». Там есть Осинькин, который работал с Аланом раньше. Может произойти все что угодно.
Дзагоев усилит «Аланию» и еще как, в этом нет никаких сомнений. Он придаст уверенность молодежи. Хотелось бы, чтобы клуб вышел в РПЛ. Надо сдвинуться с мертвой точки. Хочется, чтобы зрители ходили и смотрели на своих ребят. Алан с этим поможет. Если в республику вернутся еще и другие игроки, поигравшие в РПЛ, то будет все возможно. Интерес к футболу во Владикавказе высок. Приход Алана даст еще дополнительный импульс — будет больше зрителей и подогреется интерес.
Хотелось бы, чтобы Алан Дзагоев играл без травм и приносил пользу на поле. Главное, чтобы от выполнения поставленной работы на поле он получал удовольствие. Если футбол ему будет в радость, то все будет хорошо.
И если это конечно произойдёт , то всё что сказано его первым тренером, действительно станет для команды Алания большим подспорьем и большой радостью для всех болельщиков Алании. Как-то он и сам давая интервью, говорил что обязательно вернётся в родной для него клуб . Может как раз это время уже и наступает . Тем более у него контракт до 2023 года. Мало того неизвестно что будет с Березуцким, который совсем перестал выпускать Алана даже на замену. И кто вообще придёт на место Березуцкого. Потому что скорее всего это его последний сезон в ЦСКА, исходя из игры команды. И видит ли новый тренер вообще кандидатуру Алана в команде. Так что , скорее всего в летнее трансферное окно всё будет решено. И дай бог чтобы судьба привела его в Аланию. Он бы очень пригодился в становлении возрождающей Алании. Тем более что Алан в очень хороших отношениях с главным тренером Спартаком Гогниевым . Мало того играли вместе и в ЦСКА . Вообщем, появление Алана в Алании должно будет произойти.
Ждём тебя Алашка !
И если это конечно произойдёт , то всё что сказано его первым тренером, действительно станет для команды Алания большим подспорьем и большой радостью для всех болельщиков Алании. Как-то он и сам давая интервью, говорил что обязательно вернётся в родной для него клуб . Может как раз это время уже и наступает . Тем более у него контракт до 2023 года. Мало того неизвестно что будет с Березуцким, который совсем перестал выпускать Алана даже на замену. И кто вообще придёт на место Березуцкого. Потому что скорее всего это его последний сезон в ЦСКА, исходя из игры команды. И видит ли новый тренер вообще кандидатуру Алана в команде. Так что , скорее всего в летнее трансферное окно всё будет решено. И дай бог чтобы судьба привела его в Аланию. Он бы очень пригодился в становлении возрождающей Алании. Тем более что Алан в очень хороших отношениях с главным тренером Спартаком Гогниевым . Мало того играли вместе и в ЦСКА . Вообщем, появление Алана в Алании должно будет произойти.
Ждём тебя Алашка !