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Икарди не захотел переходить в «Вулверхэмптон»

03 июля 2022, 09:10

Форвард ПСЖ Мауро Икарди отказался переходить в «Вулверхэмптон».

Причина такого решения 29-летнего аргентинца не сообщается. Нападающий не входит в планы парижан и, вероятно, сменит клубную прописку этим летом.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
03 июля в 11:39
Тогда только к сорокам
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 09:55
Уж слишком низко котируются Волки после ПСЖ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
03 июля в 09:37
Волкам Бреретона взять, скорее всего заиграл бы в Вулверхэмптоне. Бен достаточно хорошо передвигается и в связке с Траоре, Нету он быстро адаптировался бы.
Икарди чисто игрок Серии А, он мог бы заиграть почти в любом клубе Серии А.
Брулин
Брулин
03 июля в 09:16
Икарди – причина головной боли «ПСЖ»
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