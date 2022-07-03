Икарди не захотел переходить в «Вулверхэмптон»

Форвард ПСЖ Мауро Икарди отказался переходить в «Вулверхэмптон».
Причина такого решения 29-летнего аргентинца не сообщается. Нападающий не входит в планы парижан и, вероятно, сменит клубную прописку этим летом.
Форвард ПСЖ Мауро Икарди отказался переходить в «Вулверхэмптон».
Причина такого решения 29-летнего аргентинца не сообщается. Нападающий не входит в планы парижан и, вероятно, сменит клубную прописку этим летом.
Икарди чисто игрок Серии А, он мог бы заиграть почти в любом клубе Серии А.
Икарди чисто игрок Серии А, он мог бы заиграть почти в любом клубе Серии А.