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Тарханов: «Какой-то чёткой игры у „Спартака“ нет»

03 июля 2022, 09:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем».

«Спартак» явно переигрывал «Енисей», но все равно какой-то четкой игры у них нет. Очень много грубейших ошибок в обороне «Енисея», это тоже помогло красно-белым. Преимущество они имели, но какой-то выстроенной игры не увидел: немножко сумбурно атаковали, было много потерь.

Тяжело строить какие-то прогнозы на Суперкубок по матчам с «Енисеем» и «Балтикой» – все-таки это Первая лига, у «Зенита» уровень намного выше. Именно Суперкубок покажет первые результаты проведенной работы Абаскаля – как они будут играть дальше, чего вообще хотят.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
03 июля в 14:12
Во-первых , нормальная атака, а то что потери были, да, так ведь сборы идут! Что ты хотел за две недели от команды? Сам бы хоть мозгами раскинул.
makkie
makkie
03 июля в 11:36
Интересно, что хочет увидеть Тарханов, если Абаскаль без году неделя в Спартаке?
Конечно, всё покажут официальные матчи. Америку тут не откроешь.
ABir
ABir
03 июля в 10:21, ред.
Самое простое не к чему не обязывающее определение без детального разбора. Так можно написать про большинство команд
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 10:01
Чёткую игру в спартаке ставят безбородов с кукуяном, пока их на поле нет у спартака всё печально.
qnmknv5zjf74
qnmknv5zjf74
03 июля в 09:54
Она скоро будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 июля в 09:46
Может лучше смотреть за собой? Как бы пятно сзади не выделилось, ненароком, при важной, гордой, гусиной походке..).
BDA81
BDA81
03 июля в 09:39
Ну Тарханов сам же тренер, как можно поставить чёткую игру , если тренер с командой без году неделю. Думаю к туру пятому можно будет уже смотреть во что играет команда.
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
03 июля в 09:35
Здравствуйте. Разбираемся с этой проблемой.
Гость
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