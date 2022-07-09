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Рафинья, которым интересуется «Барса», не отправился на сборы с «Лидсом»

09 июля 2022, 17:51

Пресс-служба «Лидса» объявила состав на летний сбор, который пройдёт в Австралии.

Среди 26 футболистов не оказалось нападающего Рафиньи, активный интерес к которому проявляет «Барселона».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию, что бразилец хочет присоединиться к «сине-гранатовым».

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:32
Вот это будет конкуренция, Рафинья - Дембеле!!!
У Дембеле по контракту много мотивационных пунктов, лучше играешь-больше получаешь! Надеюсь оба будут в Барсе и будут разрывать!


Любой дорогой трансфер-априори риск. Может получиться Коутиньо, а может-Суарес или Неймар
Как минимум, я не слышал про проблемы Рафиньи с дисциплиной, какие были у Дембеле. И вряд-ли возникнут такие же проблемы с встраиванием в игру Барсы, какие были с Коутиньо. Это повышает шансы на успешность трансфера
Carl Lewis
Carl Lewis
09 июля в 17:59
Так получилось.
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