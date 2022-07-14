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Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые две-три игры чемпионата

14 июля 2022, 10:43

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит первые две-три игры чемпионата.

Уругваец еще не до конца восстановился от травмы.

Первый матч в новом сезоне РПЛ «Динамо» проведет 17 июля. Соперник — «Ростов».

В прошлом сезоне 29-летний защитник сыграл в 16 матчах и получил 5 желтых карточек.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
14 июля в 12:13, ред.
Ваня, а кто сейчас в России серьёзные соперники, кроме Зенита? Никто.

ЦСКА теряет ведущих игроков. Сочи развалился. В Спартаке всё как всегда. В Локо извращенцы. Вот и получается, что настоящих соперников то и нет.

Что касаемо Лаксальта, то здесь вопросы к бывшему ГТ Динамо. Прежде чем подписывать человека, хорошо бы сначала посмотреть его биографию и поинтересоваться его здоровьем. Но понятно что физручине не до того было, ведь главная цель была как поставить прессинг...
stanichnik
stanichnik
14 июля в 11:39, ред.
В Динамо прям какая-то катастрофа в оборонительных порядках. Мало того что в центре обороны почти все игроки основного состава по разным причинам покинули команду, так ещё и на флангах потери.

Диего Лаксальт, которого москвичи купили в прошлом году около трёх с половиной миллионов евро, по правде сказать оказался "хрусталём", за весь прошлый год он половину матчей пропустил по состоянию здоровья. И сейчас он до сих пор не восстановился после повреждения полученного на тренировке перед предпоследним туром.

Благо на старте у бело-синих не столь серьёзные соперники и ещё есть время подлечиться и набрать форму, а вместо уругвайца у Динамо в защите на левом фланге имеется Скопинцев и появляется возможность опробовать молодёжь, Бог даст справятся. Болейте за своих. а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
14 июля в 11:27
Это не есть хорошо
Capral
Capral
14 июля в 11:20
Защита окончательно развалилась....
Ironigor
Ironigor
14 июля в 10:57
Скорейшего выздоровления и в строй.
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