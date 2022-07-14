Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые две-три игры чемпионата

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14 июля 2022, 10:43

Защитник «Динамо» пропустит первые две-три игры чемпионата.

Уругваец еще не до конца восстановился от травмы.

Первый матч в новом сезоне РПЛ «Динамо» проведет 17 июля. Соперник — «Ростов».

В прошлом сезоне 29-летний защитник сыграл в 16 матчах и получил 5 желтых карточек.