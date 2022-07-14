Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит первые две-три игры чемпионата

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит первые две-три игры чемпионата.
Уругваец еще не до конца восстановился от травмы.
Первый матч в новом сезоне РПЛ «Динамо» проведет 17 июля. Соперник — «Ростов».
В прошлом сезоне 29-летний защитник сыграл в 16 матчах и получил 5 желтых карточек.
Диего Лаксальт, которого москвичи купили в прошлом году около трёх с половиной миллионов евро, по правде сказать оказался "хрусталём", за весь прошлый год он половину матчей пропустил по состоянию здоровья. И сейчас он до сих пор не восстановился после повреждения полученного на тренировке перед предпоследним туром.
Благо на старте у бело-синих не столь серьёзные соперники и ещё есть время подлечиться и набрать форму, а вместо уругвайца у Динамо в защите на левом фланге имеется Скопинцев и появляется возможность опробовать молодёжь, Бог даст справятся. Болейте за своих. а не против чужих!
Диего Лаксальт, которого москвичи купили в прошлом году около трёх с половиной миллионов евро, по правде сказать оказался "хрусталём", за весь прошлый год он половину матчей пропустил по состоянию здоровья. И сейчас он до сих пор не восстановился после повреждения полученного на тренировке перед предпоследним туром.
Благо на старте у бело-синих не столь серьёзные соперники и ещё есть время подлечиться и набрать форму, а вместо уругвайца у Динамо в защите на левом фланге имеется Скопинцев и появляется возможность опробовать молодёжь, Бог даст справятся. Болейте за своих. а не против чужих!
ЦСКА теряет ведущих игроков. Сочи развалился. В Спартаке всё как всегда. В Локо извращенцы. Вот и получается, что настоящих соперников то и нет.
Что касаемо Лаксальта, то здесь вопросы к бывшему ГТ Динамо. Прежде чем подписывать человека, хорошо бы сначала посмотреть его биографию и поинтересоваться его здоровьем. Но понятно что физручине не до того было, ведь главная цель была как поставить прессинг...
ЦСКА теряет ведущих игроков. Сочи развалился. В Спартаке всё как всегда. В Локо извращенцы. Вот и получается, что настоящих соперников то и нет.
Что касаемо Лаксальта, то здесь вопросы к бывшему ГТ Динамо. Прежде чем подписывать человека, хорошо бы сначала посмотреть его биографию и поинтересоваться его здоровьем. Но понятно что физручине не до того было, ведь главная цель была как поставить прессинг...