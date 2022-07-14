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Хавбек «Спартака» Крал подписал контракт с «Шальке»

14 июля 2022, 12:10

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в «Шальке».

24-летний чешский хавбек, приостановивший контракт с московским клубом, проведет в немецкой команде ближайший сезон.

«Шальке» по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу.

Хавбек «Спартака» Крал подписал контракт с «Шальке»

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 22:01
Крал контракт украл
makkie
makkie
14 июля в 17:57
Крал мог не приостанавливать контракт, а перейти на постоянной основе, чтобы Спартак получил деньги за трансфер. А то год неопределённости...
Roger Young
Roger Young
14 июля в 13:13
Ура, прекрасное продолжение!

Крал классный игрок. В-Х зря не поверил в чеха. Сейчас сможет показать себя в топ-5 чемпионате! Желаю удачи!
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
14 июля в 12:47
Полировщик... )
shlomo
shlomo
14 июля в 12:26
Пусть играет
stanichnik
stanichnik
14 июля в 12:12
Что чехи, что поляки спят и видят себя в Бундеслиге.
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