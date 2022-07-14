Хавбек «Спартака» Крал подписал контракт с «Шальке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в «Шальке».
24-летний чешский хавбек, приостановивший контракт с московским клубом, проведет в немецкой команде ближайший сезон.
«Шальке» по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешел в «Шальке».
24-летний чешский хавбек, приостановивший контракт с московским клубом, проведет в немецкой команде ближайший сезон.
«Шальке» по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу.
Крал классный игрок. В-Х зря не поверил в чеха. Сейчас сможет показать себя в топ-5 чемпионате! Желаю удачи!
Крал классный игрок. В-Х зря не поверил в чеха. Сейчас сможет показать себя в топ-5 чемпионате! Желаю удачи!