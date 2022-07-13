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«Челси» берёт защитника мечты. Де Лаурентис потерял 70 млн евро из-за упрямства

13 июля 2022, 15:56
Кулибали Калиду
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Уход Кулибали – удар по «Наполи».

«Челси» опередил «Барселону» и «Ювентус»

Невероятно, но факт: у лондонцев получилось выманить игрока «Наполи». Вырвали футболиста из контрактных челюстей Де Лаурентиса. Более того, Аурелио признал свою ошибку и извинился перед фанатами «Наполи». Если бы Кулибали перешел в «Манчестер Сити» за 100-110 млн евро пару лет назад, то клуб мог подписать много крутых игроков и претендовать на Скудетто уже без капитана.

Сейчас уходит, но на других условиях. Спортивный директор «Наполи» Джинтоли по летней трансферной традиции пытался обмануть фанатов. Кристиано назвал игрока «неприкасаемым» и заявил, что ни с кем не ведут переговоры. А затем Кулибали раскрыл свои планы:

Подтвердить сам трансфер в «Челси» пока не могу, но мы находимся на правильном пути.

Ключевое слово — «пока». Английские инсайдеры раскопали детали, а итальянский гуру сделок Фабрицио Романо подтвердил информацию. Контракт до 2027 года, «чистыми» на счета сенегальца упадет 10 млн евро за каждый сезон. Трансферная сумма – 38 млн евро плюс бонусы. Де Лаурентис потерял 60-70 млн евро, отказавшись отпустить Кулибали вовремя. Защищались лучше, но остались без трофеев.

Футболист тоже потерял шанс на кубки в других клубах. Калиду давно хотел в «Барселону», но Хави корректирует список желаний. А после того, как Де Лигт выбрал «Баварию», а Кьеллини солнце Лос-Анджелеса, Аллегри нуждается в опытном центральном защитнике. Кулибали подходит идеально. Вот только из уважения к фанатам «Наполи» Калиду упрямо отказывался от предложений внутри Серии А.

Его агент встречался с представителями «Ювентуса», чтобы раззадорить других претендентов, но у американцев из Лондона и Тухеля шансы на успех изначально были намного выше. А когда 31-летний защитник получил от «Челси» пятилетний контракт, то дважды не думал.

Капитан Калиду обязательно вернется в Неаполь

Южане полюбили Кулибали. Речь о капитане «Наполи», многолетнем лидере обороны. Его персональный уровень не первый год выше уровня трофейных амбиций обделенного везением после ухода Марадоны клуба. Сенегалец отдал «Наполи» восемь сезонов. Персональный успех точно сказался на том, как фанаты смотрят на окружающий их мир. Не впервые такое происходит именно из-за футболиста.

В Неаполе были акции болельщиков поддержку Кулибали, когда его из-за расы оскорбляли ультрас других клубов. Калиду ниже мирового уровня падал редко, даже когда сама команда была в плохой форме, его присутствие помогало вернуться в ЛЧ. Заслужил уважение работой. Не удивительно, что Де Лаурентис предложил футболисту необычный контракт накануне отъезда в Англию.

Детали раскрыл сам клуб: 6 млн евро после уплаты налогов и без учета бонусов, сделка на пять лет, а затем должность в структуре клуба. Раз Кулибали выбирает зарубежную команду, то после завершения карьеры может вернуться жить именно в Неаполь. Получит тот самый пост в правлении клуба. Выберет направление новой карьеры позже, а пока его решение об уходе влияет на Спаллетти.

Фанаты «Наполи» устали от вечной неудачной борьбы за Скудетто. А поскольку трофей выигрывали «Интер» и «Милан», которые много сезонов не знали вкуса чемпионства, то требования к Спаллетти растут и со стороны руководства – невозможно работать с Де Лаурентисом без конфликтов, и со стороны публики. Говорят, что Лучано пригрозил уходом, если «Наполи» не удержит Кулибали.

Кулибали – большой профессионал, Тухелю повезло

Помним словам Баллака, что ван Дейк так выделялся, поскольку нынешние нападающие в АПЛ слабее тех, которые играли в лиге ранее. Трудно сравнивать разные эпохи, практически невозможно. Но Кейн, Холанд, Сон и Салах достаточно хороши, чтобы создать Кулибали проблемы в первом сезоне в АПЛ. Но сомнения в успехе улетучиваются, когда узнаешь о том, как Калиду относится к работе.

Спаллетти сто раз подчеркивал, что Кулибали идеально готовится к матчам. Полностью посвящает себя футболу. С женой Шарлин Калиду воспитывает двоих детей, то есть Тухель не должен переживать, что его новый защитник вляпается в историю после холостяцких похождений. О Кулибали хорошие отзывы за полем, но и в его пределах невероятно мощный. Возможно, мешал лишь злой рок «Наполи».

Когда долго играешь за клуб, словно обреченный на провал, то тяжело держаться на пике формы. Сенегалец устал морально. Хочется в команду, где шансы на хоть какой-то кубок выше. «Челси» собирает интересную банду. Стерлинг и Кулибали приходят к Менди, Канте, Тиаго Силве и Маунту. Осталось найти центрального форварда – Тухель с улыбкой ответил на вопрос о Роналду, но там решает Тодд Боэли.

А вот Кулибали выбрал тренер, и это шикарный новичок. В отличие от Рюдигера с его идеальной физикой, Калиду не просто мощный, а и интеллектуальный футболист. Чувствует, когда можно включить технику. Знает, как забивать мячи – в Серии А отличился тринадцать раз, а еще отдавал голевые передачи. Многие охотились за Кулибали, когда был моложе, но «Челси» не пугает возраст новичков, он явно не критический.

«Челси» не хочет отставать от «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Менди уже тридцать, а голкипер сборной Сенегала не так давно был безработным. У Кулибали другой путь, после «Генка» выступал в тактически сложной, вязкой и изнурительной Серии А. Понятно, что остается вопрос интенсивности. Лукаку именно поэтому по-разному смотрелся в Англии и Италии, но Кулибали резкий защитник. Его появление в составе, тем более, за 38 млн евро, компенсирует серию уходов защитников.

«Челси» присматривался к Де Лигту, но того заманивают в оборону «Баварии», где трофеи ближе. Новички не делают лондонцев фаворитами АПЛ, но одновременно с таким усилением Тухель может гнуть свою линию. Оборона уже была сильной, но не выдержала весь сезон. Стало хуже, когда выпали из игры молодые фланговые защитники, а Рюдигер включился в переговоры с «Реалом». Кулибали защитит Менди лучше.

Опасно после восьми лет на одном месте начинать с чистого листа, но морально Калиду давно готовился к переезду. А «Челси» мечтает, чтобы новички сократили отрыв от команд Клоппа и Гвардиолы. В АПЛ всегда была команда-загадка – «Манчестер Юнайтед», ведь это фаворит без реальной борьбы за титул, и был клуб, который мог вернуться на вершину, когда назначал правильного тренера – речь о «Челси».

Моуриньо и Конте были первыми в АПЛ. Тухель начал с четвертого места в неполном сезоне с победой в ЛЧ. Затем поднялся на третье, но и близко не повторил темп лидеров. Сейчас клуб сменил владельца, но не отступает от стратегии покупок. Роналду отпугивает, это сложный новичок. Но Стерлинг и Кулибали – понятные и солидные ставки на проверенных футболистов. Оба могут прямо влиять на игру «Челси».

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 01:19
От 80 думаю Юве начнёт разговор. 80+20 несложными бонусами за матчи и попадание Челси в зону ЛЧ оптимально. Кто считает, что это дорого, а много вообще альтернатив среди молодых ЦЗ, которые уже играют не один год на высоком уровне и которых реально прямо сейчас купить из своих клубов? Пау Торрес, Шкриньяр, Кунде, каждый из них оценивается своими клубами минимум в 70-80 млн, непонятно почему Юве должен основного ЦЗ продавать дешевле, да ещё и купленного задорого.
Roger Young
Roger Young
13 июля в 21:55, ред.
Спасибо за статью! Челси сменил шило на мыло. После ухода постаревшего Рюдигера взяли такого же постаревшего Кулибали. У обоих лучшие сезоны в прошлом и что будет со стабильностью и травмами не знает никто.

Как кажется, для Кулибали переход может и хороший, но для Челси сомнительный. Стоило поискать подольше и найти замену помоложе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Сибель (раскрыть)
13 июля в 20:53
Или Дивеева !
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 июля в 20:23
Например Васина или Карпова
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ shlomo2 (раскрыть)
13 июля в 20:23
Канте не пропустит
Bensurr
Bensurr
13 июля в 18:00
Да 5 лет назад был хорошим да же хотел его видеть в Ливерпуле на пару с Ван Дейком,но шас от игрока осталась только имя Кулибали, Де Лаурентис совершил большую ошибку не продав его, Кулибали сам хотел в более сильный клуб, может из за этого он немножко сдал что его не продали, ну 38 млн евро слишком много за него у него контракт 1 год остался с Наполи, и он староват максимум на год его хватит, придётся Челси снова выйти на трансферный рынок и искать нового центр дефа, легче было бы наигрывать ково то из молодёжи, или купить за эти деньги более молодого.
monah-10
monah-10
13 июля в 17:12
Неожиданно, легенда Наполи, и вдруг резкий поворот в таком возрасте.
shlomo2
shlomo2
13 июля в 16:27, ред.
Спасибо за статью.

Чувствуется, что Тухелю не давали разогнаться ... Судя по тому, как дали полный руль в его руки, и он начал не хилые закупки делать. За полгода до его прихода уже успели купить Чилвела, Хаверца, Вернера, Зиеша и Пулишича, когда он сказал, что ему нужен форвард ему за сто лямов купили Лукаку, сейчас бы не покупали Кулибали, если бы часть игроков Челси не уходила... Хотя все эти покупки относительны. Единственный кто это Хаверц , остальные покупки при нем через раз играли. Тот же Вернер , а Лукаку это ошибка природы , который негде не заиграл в АПЛ (как только какие то сложности , он сбегает...).

НО... Если предположить центр Кулибали (31 год) + Силва (38) и высокую линию обороны, которой Тухель придерживается, как они будут играть против скоростных контр и забросов на бегунков, за которыми ни один из них не угонится? Раньше эту функцию выполнял Рюдигер, у которого была сумасшедшая скорость, да и возраст пока позволял гоняться. Теперь то что, опять третьего в центр? Тухель давно мечтает уйти от этой схемы, но походу опять будет сезон пылить с 3 цз.

Если Челси будет играть в 3 ЦЗ, то им бы сделать ставку на подписание Кунде. Как раз такой небольшой и юркий живчик сбалансировал двух возрастных габаритных игроков, а те в свою очередь передали бы ему свой громадный опыт, что позволило бы Жюлю сделать резкий скачок в своей игре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 16:06
Можно было защитника и по лучьше найти
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