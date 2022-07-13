«Челси» берёт защитника мечты. Де Лаурентис потерял 70 млн евро из-за упрямства

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13 июля 2022, 15:56

Уход Кулибали – удар по «Наполи».

«Челси» опередил «Барселону» и «Ювентус»

Невероятно, но факт: у лондонцев получилось выманить игрока «Наполи». Вырвали футболиста из контрактных челюстей Де Лаурентиса. Более того, Аурелио признал свою ошибку и извинился перед фанатами «Наполи». Если бы Кулибали перешел в «Манчестер Сити» за 100-110 млн евро пару лет назад, то клуб мог подписать много крутых игроков и претендовать на Скудетто уже без капитана.

Сейчас уходит, но на других условиях. Спортивный директор «Наполи» Джинтоли по летней трансферной традиции пытался обмануть фанатов. Кристиано назвал игрока «неприкасаемым» и заявил, что ни с кем не ведут переговоры. А затем Кулибали раскрыл свои планы:

Подтвердить сам трансфер в «Челси» пока не могу, но мы находимся на правильном пути.

Ключевое слово — «пока». Английские инсайдеры раскопали детали, а итальянский гуру сделок Фабрицио Романо подтвердил информацию. Контракт до 2027 года, «чистыми» на счета сенегальца упадет 10 млн евро за каждый сезон. Трансферная сумма – 38 млн евро плюс бонусы. Де Лаурентис потерял 60-70 млн евро, отказавшись отпустить Кулибали вовремя. Защищались лучше, но остались без трофеев.

Футболист тоже потерял шанс на кубки в других клубах. Калиду давно хотел в «Барселону», но Хави корректирует список желаний. А после того, как Де Лигт выбрал «Баварию», а Кьеллини солнце Лос-Анджелеса, Аллегри нуждается в опытном центральном защитнике. Кулибали подходит идеально. Вот только из уважения к фанатам «Наполи» Калиду упрямо отказывался от предложений внутри Серии А.

Его агент встречался с представителями «Ювентуса», чтобы раззадорить других претендентов, но у американцев из Лондона и Тухеля шансы на успех изначально были намного выше. А когда 31-летний защитник получил от «Челси» пятилетний контракт, то дважды не думал.

Капитан Калиду обязательно вернется в Неаполь

Южане полюбили Кулибали. Речь о капитане «Наполи», многолетнем лидере обороны. Его персональный уровень не первый год выше уровня трофейных амбиций обделенного везением после ухода Марадоны клуба. Сенегалец отдал «Наполи» восемь сезонов. Персональный успех точно сказался на том, как фанаты смотрят на окружающий их мир. Не впервые такое происходит именно из-за футболиста.

В Неаполе были акции болельщиков поддержку Кулибали, когда его из-за расы оскорбляли ультрас других клубов. Калиду ниже мирового уровня падал редко, даже когда сама команда была в плохой форме, его присутствие помогало вернуться в ЛЧ . Заслужил уважение работой. Не удивительно, что Де Лаурентис предложил футболисту необычный контракт накануне отъезда в Англию.

Детали раскрыл сам клуб: 6 млн евро после уплаты налогов и без учета бонусов, сделка на пять лет, а затем должность в структуре клуба. Раз Кулибали выбирает зарубежную команду, то после завершения карьеры может вернуться жить именно в Неаполь. Получит тот самый пост в правлении клуба. Выберет направление новой карьеры позже, а пока его решение об уходе влияет на Спаллетти.

Фанаты «Наполи» устали от вечной неудачной борьбы за Скудетто. А поскольку трофей выигрывали «Интер» и «Милан», которые много сезонов не знали вкуса чемпионства, то требования к Спаллетти растут и со стороны руководства – невозможно работать с Де Лаурентисом без конфликтов, и со стороны публики. Говорят, что Лучано пригрозил уходом, если «Наполи» не удержит Кулибали.

Кулибали – большой профессионал, Тухелю повезло

Помним словам Баллака, что ван Дейк так выделялся, поскольку нынешние нападающие в АПЛ слабее тех, которые играли в лиге ранее. Трудно сравнивать разные эпохи, практически невозможно. Но Кейн, Холанд, Сон и Салах достаточно хороши, чтобы создать Кулибали проблемы в первом сезоне в АПЛ . Но сомнения в успехе улетучиваются, когда узнаешь о том, как Калиду относится к работе.

Спаллетти сто раз подчеркивал, что Кулибали идеально готовится к матчам. Полностью посвящает себя футболу. С женой Шарлин Калиду воспитывает двоих детей, то есть Тухель не должен переживать, что его новый защитник вляпается в историю после холостяцких похождений. О Кулибали хорошие отзывы за полем, но и в его пределах невероятно мощный. Возможно, мешал лишь злой рок «Наполи».

Когда долго играешь за клуб, словно обреченный на провал, то тяжело держаться на пике формы. Сенегалец устал морально. Хочется в команду, где шансы на хоть какой-то кубок выше. «Челси» собирает интересную банду. Стерлинг и Кулибали приходят к Менди, Канте, Тиаго Силве и Маунту. Осталось найти центрального форварда – Тухель с улыбкой ответил на вопрос о Роналду, но там решает Тодд Боэли.

А вот Кулибали выбрал тренер, и это шикарный новичок. В отличие от Рюдигера с его идеальной физикой, Калиду не просто мощный, а и интеллектуальный футболист. Чувствует, когда можно включить технику. Знает, как забивать мячи – в Серии А отличился тринадцать раз, а еще отдавал голевые передачи. Многие охотились за Кулибали, когда был моложе, но «Челси» не пугает возраст новичков, он явно не критический.

«Челси» не хочет отставать от «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Менди уже тридцать, а голкипер сборной Сенегала не так давно был безработным. У Кулибали другой путь, после «Генка» выступал в тактически сложной, вязкой и изнурительной Серии А. Понятно, что остается вопрос интенсивности. Лукаку именно поэтому по-разному смотрелся в Англии и Италии, но Кулибали резкий защитник. Его появление в составе, тем более, за 38 млн евро, компенсирует серию уходов защитников.

«Челси» присматривался к Де Лигту, но того заманивают в оборону «Баварии», где трофеи ближе. Новички не делают лондонцев фаворитами АПЛ , но одновременно с таким усилением Тухель может гнуть свою линию. Оборона уже была сильной, но не выдержала весь сезон. Стало хуже, когда выпали из игры молодые фланговые защитники, а Рюдигер включился в переговоры с «Реалом». Кулибали защитит Менди лучше.

Опасно после восьми лет на одном месте начинать с чистого листа, но морально Калиду давно готовился к переезду. А «Челси» мечтает, чтобы новички сократили отрыв от команд Клоппа и Гвардиолы. В АПЛ всегда была команда-загадка – «Манчестер Юнайтед», ведь это фаворит без реальной борьбы за титул, и был клуб, который мог вернуться на вершину, когда назначал правильного тренера – речь о «Челси».