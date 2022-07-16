Мерсон: «„Челси“ не сможет бороться за попадание в топ-3 без Роналду»

Экс-игрок «Арсенала» считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» нужен «Челси».

Без нападающего высшего уровня «Челси» не сможет бороться за попадание в топ-3. А Роналду — лучший бомбардир в мире! Он просто необходим «Челси». В «Челси» Роналду пережил бы славные времена. В МЮ он был вынужден начинать атаки с центра поля, чтобы забить гол, потому что они не владеют игрой. Но это больше не его игра. Переведите Роналду в состав с Джеймсом и Чилуэллом, забивающими мячи, и кто сможет помешать ему?

Никто не играет вверху как Роналду. Никто не может бить по мячу как Роналду. Болельщики «Челси» оценили бы это.

Полагаю, что Роналду всё еще может это сделать. В «Манчестер Сити» он бы забил больше, чем Эрлинг Холанд, ибо он подходит их стилю игры. «Челси» не нужны Лукаку с его скоростью и силой. У Роналду этих качеств уже нет, однако качественный завершитель команде нужен.