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Мерсон: «„Челси“ не сможет бороться за попадание в топ-3 без Роналду»

16 июля 2022, 08:37

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нужен «Челси».

Без нападающего высшего уровня «Челси» не сможет бороться за попадание в топ-3. А Роналду — лучший бомбардир в мире! Он просто необходим «Челси». В «Челси» Роналду пережил бы славные времена. В МЮ он был вынужден начинать атаки с центра поля, чтобы забить гол, потому что они не владеют игрой. Но это больше не его игра. Переведите Роналду в состав с Джеймсом и Чилуэллом, забивающими мячи, и кто сможет помешать ему?

Никто не играет вверху как Роналду. Никто не может бить по мячу как Роналду. Болельщики «Челси» оценили бы это.

Полагаю, что Роналду всё еще может это сделать. В «Манчестер Сити» он бы забил больше, чем Эрлинг Холанд, ибо он подходит их стилю игры. «Челси» не нужны Лукаку с его скоростью и силой. У Роналду этих качеств уже нет, однако качественный завершитель команде нужен.

Ранее лондонский клуб усилился защитником.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 01:52
Один гол, забитый Роналду, стоит как два гола, забитых командой. То есть команда, играя на Роналду, будет забивать меньше из-за деградации игры, разрушения и упрощения игровых связей, уменьшения интенсивности движения из-за наличия пешехода. Но Роналду будет забивать, это факт (который едва ли обрадует клуб).
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 09:45
Раньше без него справлялись
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 июля в 09:42
Роналду ни при чём.
Elliada
Elliada
16 июля в 09:21, ред.
В прошлом сезоне Челси занял 3-е место. С Роналду в составе 3-е место превратилось бы в 7-е место, а может еще ниже. Роналду - приговор любому клубу
Бык без трезубца
Бык без трезубца
16 июля в 08:59
Роналду любимчик Мерсона, другого ответа сложно было ожидать. Сначала хотел в Арсенал, теперь в Челси.
Так Челси занял 3 место, хотя с трудом удержался. МЮ был вторым в АПЛ. Может Мерсон хочет слить Тухеля как слили Сульшера, а тогда это топ 6.
Вот таким должен быть поклонник команды по дерби, вот такая должна быть многоходовочка.
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 08:59
Мерсон частенько ерунду несет. Помню как он он говорил, что трансфер КДБ в сити это провал, и Педро в 5 раз лучше рыжего))))
Шуnя771
Шуnя771
16 июля в 08:53
Укрепились очень прилично.
Comentarios
Comentarios
16 июля в 08:53
Что то в этом есть но год назад. Щас Рона вообще не понять куда ставить
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 08:43, ред.
Посмотрите, кого вы упустили))
shlomo2
shlomo2
16 июля в 08:38
И начались скитания Рона по клубам...:)))
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