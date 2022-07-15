Буффон собирается играть в футбол до 55 лет

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса», выступающий за «Парму», Джанлуиджи Буффон не рассматривает завершение карьеры в ближайшие годы. На данный момент Буффону 44 года.
Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Много лет думал о своей дальнейшей жизни по завершении карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в мире футбола. Может быть, я попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. Мне интересно познавать новое.
хочет побить рекорд этого японца, не помню как зовут, который в 55 в футбол играет))
хочет побить рекорд этого японца, не помню как зовут, который в 55 в футбол играет))