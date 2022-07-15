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Буффон собирается играть в футбол до 55 лет

15 июля 2022, 07:18

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса», выступающий за «Парму», Джанлуиджи Буффон не рассматривает завершение карьеры в ближайшие годы. На данный момент Буффону 44 года.

Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Много лет думал о своей дальнейшей жизни по завершении карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в мире футбола. Может быть, я попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. Мне интересно познавать новое.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 16:48
Этот может.Железный Человек.
хочет побить рекорд этого японца, не помню как зовут, который в 55 в футбол играет))
амурец
амурец
15 июля в 15:00
В Парме и до 60 будет играть, но не больше
Птица Феникс
Птица Феникс
15 июля в 09:47
Можно пожелать ему тогда здоровья и удачи!
AlanW 1
AlanW 1
15 июля в 09:45
Вызывает уважение, что Буффон вернулся в Парму где начинал играть, а не поехал в МЛС или в Саудовскую Аравию для заробатывания денег.
f3nwbcrxgbjx
f3nwbcrxgbjx
15 июля в 08:22
Если только во дворе
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 07:36
Можно пожелать ему тогда здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 07:20
Мечтать не вредно...
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