Буффон собирается играть в футбол до 55 лет

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса», выступающий за «Парму», не рассматривает завершение карьеры в ближайшие годы. На данный момент Буффону 44 года.

Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Много лет думал о своей дальнейшей жизни по завершении карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в мире футбола. Может быть, я попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. Мне интересно познавать новое.