Дель Пьеро рассказал об игре против 17-летнего Месси

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры против 17-летнего Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ.
Прекрасно помню то время, люди уже тогда обсуждали Месси, так что это был первый и последний раз, когда у меня была возможность сыграть против него, это оказалось интересно. Весь матч он действовал очень грамотно. Мы с одноклубниками говорили о нем, он играл бесподобно. Я даже пытался сбить с ног Лионеля, однако не вышло.
Ранее появились слухи, что парижский клуб хочет продать Месси.