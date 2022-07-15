Дель Пьеро рассказал об игре против 17-летнего Месси

Бывший футболист «Ювентуса» поделился впечатлениями от игры против 17-летнего , который сейчас выступает за ПСЖ .

Прекрасно помню то время, люди уже тогда обсуждали Месси, так что это был первый и последний раз, когда у меня была возможность сыграть против него, это оказалось интересно. Весь матч он действовал очень грамотно. Мы с одноклубниками говорили о нем, он играл бесподобно. Я даже пытался сбить с ног Лионеля, однако не вышло.