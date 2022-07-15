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Дель Пьеро рассказал об игре против 17-летнего Месси

15 июля 2022, 10:11

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры против 17-летнего Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ.

Прекрасно помню то время, люди уже тогда обсуждали Месси, так что это был первый и последний раз, когда у меня была возможность сыграть против него, это оказалось интересно. Весь матч он действовал очень грамотно. Мы с одноклубниками говорили о нем, он играл бесподобно. Я даже пытался сбить с ног Лионеля, однако не вышло.

Ранее появились слухи, что парижский клуб хочет продать Месси.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
15 июля в 15:19, ред.
Ну всех и не надо, 2009 и 2011 он честно заслужил, ну а 2010, 2012, 2015, 2019, 2021 надо отдать тем кто действительно заслужил, а то получится, что Месси и в 2022 его получит вот тогда опять посмеемся
Per4ick
Per4ick ответ амурец (раскрыть)
15 июля в 15:13
всех его никто не лишит, это невозможно к сожалению, но 2-3 вполне а самое главное клеймо останется на всю жизнь
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
15 июля в 15:11
Пару мячиков? И все?
Per4ick
Per4ick ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 июля в 15:10
ну может после окончании карьеры все всплывет на поверхность как с армстронгом и лишат его пару незаслуженных призов типа мячиков золотых, трофеев конечно врятли т.к это командная работа. тот же Марсель за скандал в 1993 году так и не лишился ЛЧ же
амурец
амурец ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 июля в 15:09, ред.
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман ответ амурец (раскрыть)
    15 июля в 15:04
    Это не отменяет того факта что он принимал запрещенные как допинг препараты
    амурец
    амурец
    15 июля в 14:58
    Ну тогда Месси ещё играл
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    15 июля в 11:02
    Уже тогда мальчик бродил на гормончиках запрещенных как на дрожжах
    INGUSH
    INGUSH
    15 июля в 10:36
    А Балотелли сбить получилось ))
    shlomo2
    shlomo2
    15 июля в 10:35
    Хорошо, когда есть что вспомнить...:)
    1 984
    1 984
    15 июля в 10:28
    Дела давно минувших дней...
    Гость
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