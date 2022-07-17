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Карраскаль лидирует по числу обводок на старте нового сезона РПЛ

17 июля 2022, 03:55

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль промежуточно является лучшим по количеству обводок в чемпионате России после четырёх матчей, состоявшихся в первом туре.

Согласно статистическим данным, в домашней игре с «Уралом» (2:0) колумбиец шёл в дриблинг 16 раз – на данный момент это самый высокий показатель среди всех футболистов, успевших принять участие в новом розыгрыше. На втором месте новичок «Спартака» Антон Зиньковский – у него 9 обводок за 83 проведённых минуты в выездной встрече с «Ахматом» (1:1).

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
17 июля в 09:21
Он и раньше не стеснялся идти в обводку, нравится ему это и неплохо получается.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 08:58
Пусть дальше так и будет.
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 08:38
Хороший полузащитник,еще себя покажет.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 05:59
Еще бы прицел отладить и цены парню не будет.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 05:12
Счёт 1:1))
stanichnik
stanichnik
17 июля в 04:17
Этот даже похлеще Хвичи будет дриблер.
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