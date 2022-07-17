Карраскаль лидирует по числу обводок на старте нового сезона РПЛ

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17 июля 2022, 03:55

Полузащитник московского ЦСКА промежуточно является лучшим по количеству обводок в чемпионате России после четырёх матчей, состоявшихся в первом туре.

Согласно статистическим данным, в домашней игре с «Уралом» (2:0) колумбиец шёл в дриблинг 16 раз – на данный момент это самый высокий показатель среди всех футболистов, успевших принять участие в новом розыгрыше. На втором месте новичок «Спартака» – у него 9 обводок за 83 проведённых минуты в выездной встрече с «Ахматом» (1:1).