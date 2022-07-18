Лисандро Мартинес — самый низкий центральный защитник АПЛ

МЮ накануне подписал футболиста «Аякса» Лисандро Мартинеса.
Любопытно, что рост новичка «красных дьяволов» – 175 сантиметров, что делает его самым низким центральным защитником лиги на данный момент.
Ранее данный «рекорд» принадлежал Натану Аке из «Манчестер Сити» – 180 сантиметров.
Да я за то что рост не главное. Был такой Мертесакер в Арсенале защитник, так тот вроде здоровый а толку не было. Да и вообще примеров куча таких. У меня знакомые есть такие которые с ростом 169 в верховой борьбе мяч выигрывали у противников которые 180-185 спокойно.
Месси забивал головой в финале ЛЧ!
Да я за то что рост не главное. Был такой Мертесакер в Арсенале защитник, так тот вроде здоровый а толку не было. Да и вообще примеров куча таких. У меня знакомые есть такие которые с ростом 169 в верховой борьбе мяч выигрывали у противников которые 180-185 спокойно.
Месси забивал головой в финале ЛЧ!