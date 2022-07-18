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Лисандро Мартинес — самый низкий центральный защитник АПЛ

18 июля 2022, 17:32

МЮ накануне подписал футболиста «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Любопытно, что рост новичка «красных дьяволов» – 175 сантиметров, что делает его самым низким центральным защитником лиги на данный момент.

Ранее данный «рекорд» принадлежал Натану Аке из «Манчестер Сити» – 180 сантиметров.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
вчера в 22:24, ред.
Фабио Канаварро рост 175 , и ничего-стал топ дефом
A.S.A
A.S.A ответ Бык без трезубца (раскрыть)
18 июля в 21:07
Согласен. Стилистически СерияА и ЛаЛига позволяют низким ЦЗ показывать хорошую игру, а в АПЛ сложнее будет вести борьбу. Думаю даже такой мастер как Каннаваро не смог бы заиграть в АПЛ так же успешно, как он играл в Италии и Испании
A.S.A
A.S.A ответ allemz (раскрыть)
18 июля в 21:03
Я думаю шустрый Лисандро будет играть позади Маги, что бы подчищать за его косяками)))
протон
протон
18 июля в 20:43
Рост напрямую не влияет на качество защитника, если речь об игроках топ уровня. Это для средних деревьев хорошо быть высоким, можно затоптать, или свояка об тебя обыграют, но и привозят они безотносительносто роста
Да я за то что рост не главное. Был такой Мертесакер в Арсенале защитник, так тот вроде здоровый а толку не было. Да и вообще примеров куча таких. У меня знакомые есть такие которые с ростом 169 в верховой борьбе мяч выигрывали у противников которые 180-185 спокойно.
Месси забивал головой в финале ЛЧ!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Lexx1k (раскрыть)
18 июля в 20:15
Если брать сборную Италии, то там все таки был Гроссо и Матерацци. Формально выглядит так, но при стандартах все они играют. В таких ситуациях рост играет значение. А прыгать все таки изнурительно постоянно, даже если в прыжке деф хорош.
Нужно отметить что для АПЛ все таки нужны высокие центрдефы. В Испании не часто играют через кроссы, все таки там больше комбинационный футбол, а вот в АПЛ немного по другому. Если в стартовом составе не будет два высоких дефа, команда будет хромать.
Уж поверьте, в Эвертоне навидался на привозы Годфри с ростом 183 см, когда он не мог выиграть воздух у более высоких игроков. А что говорить о центрдефе с ростом 175 см. Конечно он не может быть центрдефом.
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 19:54
Скоро карлики будут играть.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
18 июля в 19:45
МЮ совершает такие трансферы чтобы было легче Нуньесу и Холланду.
Может позицию ему поменяют, но в центре тогда будет та же связка дефов.
Carl Lewis
Carl Lewis
18 июля в 19:37
И даже такое бывает.
Djorax
Djorax ответ A.S.A (раскрыть)
18 июля в 19:33
И Лисандро перед Де Хеа будет стоять
Lexx1k
Lexx1k
18 июля в 19:17
Фабио Каннаваро и Роберто Айале низкий рост не мешал быть одними из лучших ЦЗ в Мире.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
18 июля в 19:05
Для обычного человека вполне нормальний рост
allemz
allemz
18 июля в 18:07
Магуайр под свои 2 метра будет второй этаж контролировать, а шустренький Лисандро на скорости прерывать контратаки))
Futurista
Futurista
18 июля в 18:06
Может он выпрыгивает на пару метров вверх?)...
3.75 м...норм)...
A.S.A
A.S.A
18 июля в 17:59
Центр обороны МЮ...Магуайер 194, Варан 191, Мартинес 175....бедный де Хеа
Ironigor
Ironigor
18 июля в 17:42
И даже такое бывает.
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