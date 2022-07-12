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Футболисты «Барселоны» чаще всего выигрывали «Золотой мяч», но Бензема может сравнять счёт за «Реал»

12 июля 2022, 21:02
Лионель Месси
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Эти имена — гордость клубов.

Сегодня стало известно, когда назовут претендентов на «Золотой мяч»: ждать осталось ровно месяц, 12 августа узнаем имена соискателей главного персонального приза в профессиональном футболе. Мало кто сомневается, что трофей достанется Кариму Бензема, и это будет важная победа для «Реала», ведь «Королевский клуб» на один «Золотой мяч» отстает от «Барселоны» в историческом соревновании клубов. А знаете, представители каких еще команд становились обладателями приза от France Football?

1 «Золотой мяч» (11 клубов): «Аякс» (Нидерланды), «Блэкпул» (Англия), «Дукла» (Прага, Чехия), «Динамо» (Москва, Россия), «Бенфика» (Португалия), «Ференцварош» (Венгрия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Марсель» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция).

Это сейчас «Блэкпул» обретается в английском Чемпионшипе, а в 1956 году футболист «мандаринок» получил первый «Золотой мяч» в истории: сэр Стэнли Мэтьюз был признан лучшим футболистом планеты в 41 год. Куда удивительнее здесь то, что у «Ливерпуля» ровно один «Золотой мяч», как у «Блэкпула», «Ференцвароша» или московского «Динамо». «Бело-голубых» прославил Лев Яшин, который по сей день остается единственным вратарем с «Золотым мячом» в истории футбола.

Возвращаясь же к «Ливерпулю», нужно сказать, что даже единственная победа «красных» по сей день оспаривается: Майкл Оуэн, конечно, был хорош в 2001 году, но не настолько, чтобы опередить Оливера Кана и особенно Рауля, который так и не выиграл свой «Золотой мяч». Обидно и «Аяксу», в составе которого был признан лучшим в мире только Йохан Кройф. Он же потом дважды выигрывал ЗМ, выступая за «Барсу», а Марко ван Бастен трижды побеждал, когда был футболистом «Милана», хотя своей великой карьерой он во многом обязан «Аяксу».

Интересно также отметить, что прошлогодняя победа Лионеля Месси стала первой для «Пари Сен-Жермен», пусть заслуги парижского клуба в этом достижении ноль целых и сколько-то там сотых. Как бы то ни было, ПСЖ вошел в число клубов, чей футболист выигрывал «Золотой мяч», а ведь до этого список не расширялся на протяжении 26 лет — с победы Маттиаса Заммера в 1996-м.

2 «Золотых мяча» (3 клуба): «Динамо» (Киев, СССР/Украина), «Интер» (Италия), «Гамбург» (Германия).

Киевлянам «Золотые мячи» принесли Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986), а вот «Интер» и «Гамбург» облагодетельствовали легионеры. Будучи игроком «Гамбурга», два «Золотых мяча» получил англичанин Кевин Киган, а для «нерадзурри» ценные награды завоевывали немец Лотар Маттеус и бразилец Роналдо, который выиграет свой второй ЗМ в год успеха на ЧМ-2002 и перехода из «Интера» в мадридский «Реал».

4 «Золотых мяча» (1 клуб): «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Весомый аргумент для фанатов «Манчестер Юнайтед», которые любят подчеркнуть историческое величие своего клуба. Только представьте, футболисты английских клубов почти за 70 лет выиграли только шесть «Золотых мячей», и четыре из них — у «красных дьяволов». В четыре раза больше, чем у «Ливерпуля». Манкунианцы кучно били в престижную персональную награду в 60-е годы прошлого века, когда «Золотыми мячами» обзавелись Деннис Лоу (1964), Бобби Чарльтон (1966) и Джордж Бест (1968). Ну а четвертый для клуба приз в 2008 году завоевал футболист, который и сейчас представляет «Манчестер Юнайтед», правда, всем видом дает понять, что хочет покинуть «Олд Траффорд».

5 «Золотых мячей» (1 клуб): «Бавария» (Германия).

Пять «Золотых мячей», три футболиста, все немцы. У «Баварии» все четко. По две победы одержали Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Румменигге, еще один приз взял Герд Мюллер. Интересно, что полдесятка «Золотых мячей» «Баварии» уместились в 11 лет — с 1970-го по 1981-й. А в XXI веке футболисты мюнхенского клуба все время были где-то рядом с наградой France Football, но каждый раз их обделяли: Рибери до сих пор считает, что ЗМ за 2013 год должен был достаться ему, Нойер собирался выиграть в 2014-м, а Роберта Левандовского тупо кинули в 2020-м, отменив вручение из-за пандемии коронавируса.

8 «Золотых мячей» (2 клуба): «Милан», «Ювентус» (оба — Италия).

В тройке итальянских грандов «Милан» и «Ювентус» убежали далеко-далеко от «Интера», который может похвастаться только двумя обладателями «Золотых мячей». У «россонери» и «бьянконери» 16 призов и 12 титулованных футболистов на двоих, а их имена просто песня. «Милан» представляют Марко ван Бастен (3), Джанни Ривера, Руд Гуллит, Джордж Веа, Андрей Шевченко и Кака. В цветах «Ювентуса» не менее впечатляющая команда: Мишель Платини (3), Омар Сивори, Паоло Росси, Роберто Баджо, Зинедин Зидан и Павел Недвед.

11 «Золотых мячей» (1 клуб): «Реал» (Испания)

В это число включаем и «Золотые мячи», вручавшиеся ФИФА с 2010 по 2015 год. Семь футболистов «Королевского клуба» становились лучшими на планете в сумме 11 раз. Многократных победителей двое — Криштиану Роналду (4) и Альфредо Ди Стефано (2). Остальные пять наград на счету Раймона Копа, Луиша Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро и Луки Модрича. Кажется, уже никто не сомневается, что скоро в этом ряду появится еще одно имя — Карим Бензема.

12 «Золотых мячей» (1 клуб): «Барселона» (Испания)

Если обойдется без сюрпризов и Карим Бензема будет признан лучшим игроком планеты, то «Реал» сравняется с «Барселоной» по количеству «Золотых мячей». Половину из дюжины каталонских поводов для гордости подарил Лионель Месси, дважды возносился на футбольный Олимп Йохан Кройф, еще по одной победе у Луиса Суареса Мирамонтеса, Христо Стоичкова, Ривалдо и Роналдиньо. Хави и Иньеста «Золотых мячей» не выиграли, что кажется большой несправедливостью.

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Все комментарии
League1
League1
17 июля в 22:20
Это гномярва-то выигрывал золотые мячи? Ему золотые мячи давали за поражения и бездарную игру. Так что нет у него золотых мячей совсем. Поэтому и барса такая же "кузница золотомячистов", как и бездарь гномяра.
Per4ick
Per4ick ответ Estiva (раскрыть)
13 июля в 16:53
да ничего что Роналду в отличии от Ван Нистелроя не играл всю карьеру нападающего, он более красивые покалывал скиллы и финты в отличии от Месси, у которого футбол построен на дриблинге и пасах, насчет голов да вкусовщина тебе больше по душе когда игрок проходит пол команды (хотя на самом деле 3 игроков не более) и забивает, а кому то нравится дальний выстрел или через себя, в итоге это вкусовщина да
Estiva
Estiva ответ Per4ick (раскрыть)
13 июля в 15:39
Всё правильно, золотой мяч был, есть и будет призом субъективным. Но ведь игра Роналдиньо нравилась большинству, в отличие от игры Ван Нистелроя. Поэтому именно Роналдиньо получил Золотой Мяч (ему не понадобилась для этого даже победа в ЛЧ), несмотря на то, что Рууд в те годы был гораздо результативнее. Я просто провожу параллели между игроком, показывающим красивую игру, и игроком-бомбардиром. В сравнении с Роналду Месси оказывает большее влияние на игру команды, он существенно впереди по голевым и предголевым передачам, успешнее в обводках, а забивает при этом не меньше. Говоришь, что красота забитых мячей — вкусовщина? Посмотри топ голов Роналду и Месси, сразу всё станет ясно. Такие голы, как у Роналду, есть в карьере у каждого более-менее качественного игрока.
Per4ick
Per4ick ответ Estiva (раскрыть)
13 июля в 13:07
что значит я примазываю к победам? тут же речь изначально была про то что Роналду ничего не выиграл какой ему мяч, я лишь привел пример двойного стандарта. кстати твои голы должны приносить импакт для трофеев а если ты забиваешь 91 гол и не выигрываешь титулы то тут уже появляется вопрос а зачем вообще все играли на тебя? и посмотри его голы того года удивишься сколько он закинул в стиле как ты описал голы Роналду. чистое визуальное зрелище это же субъективщина ты считаешь что Месси я лично так не считаю, индивидуальность в чем заключается? в уровне игры , статистики , черновой работы , харизме? как бы то не было золотой мяч субъективный приз был всегда а в 21 веке он еще и политизирован стал как собственно и весь футбол/спорт
Estiva
Estiva ответ Per4ick (раскрыть)
13 июля в 10:34
Тем не менее, золотой мяч — награда индивидуальная. Не стоит постоянно примазывать к командным победам, коими являются победы в командных турнирах, заслуги Роналду, ибо будем честны, индивидуально он слабее Месси как игрок. И визуально его игра так не впечатляет публику. У Месси больше голевых пасов, намного больше успешных обводок, при этом не меньше голов. Да и голы эти в основном забиты не в пустые и с добиваний, а в более индивидуальном стиле. Футбол — это прежде всего зрелище, а Месси это зрелище преподносит.
NOVA
NOVA
13 июля в 09:14
можно смедо пару тройку мячей у месси забрать и отдать хави и иньесте, ну еще и леве конечно же!! так что если Бенз получит заслуженный ЗМ, то Реал по праву будет на первом месте!!!
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
13 июля в 02:09
Месси и Роналду выдали 11 лет грандиозного футбола.я поклоняюсь перед ними.Что подарили стольких эмоций.это вечная история двух титанов.
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
13 июля в 01:03
Можно согласится что ЗМ очень сильно политизирован
Per4ick
Per4ick ответ амурец (раскрыть)
13 июля в 00:25
8 я бы еще и у Ривалдо отнял, по мне так его мяч такая же липа, челу дали мяч за копу америку (ничего не напоминает да?) а в ЛЧ он даже не вышел из группы, в противовес у Бэкхэма который занял второе место был требл и те самые угловые которые перевернули матч с баварией и этот требл принесли. золотой мяч всегда был политической наградой
Per4ick
Per4ick ответ Gelious (раскрыть)
13 июля в 00:17, ред.
Адепты Месси просто никак не поймут (даже спустя почти 10 лет) что золотую бутцу дают за голы в чемпионате, а ЗМ вроде как оценивал весь год по старым правилам или не весь, поди их разбери.

Более того, не выиграй Роналду то должен был по якобы их словам взять Рибери, но он был в итоге третьем, вопрос - почему? ах, да, про голы самый парадокс в том что когда игрок забивает 91 гол и выигрывает по сути ничего (кубок короля никогда в приоритете Реала не был), то это, мать его, парадокс, чувак забил больше чем клубы, но трофеев нет в том году 2012. ЛЧ Челси, Ла Лига Реала, суперкубок Реал.

По чесноку у Роналду в 2013 липа и мяч надо было отдавать Рибери, но у Месси таких три, а мб даже и 4, потому что его 91 гол переоценены, тому же Мюллеру когда он закинул 85 голов в 72 году никакого мяча не дали, а он, кстати, выиграл тогда Евро.
амурец
амурец
13 июля в 00:14, ред.
Получается вактиве Барселоны 12 ЗМ выигранных их игроками ну если минус 4 левых то сколько будет?
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 23:11
То есть это никак не противоречит тому , что назвали почему-то ерундой. "Спортс.ру: Криштиану Роналду забил в 2013 году больше, чем Месси и Рибери вместе взятые"
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
12 июля в 23:08
Твоя новость это количество голов во всех турнирах за календарный год. Золотая бутса дается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов. В сезоне 2012/2013 Месси забил 46 голов в Ла Лиге, Роналду - 34.
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 22:41
Золотая бутса дается не за все голы.
https://www.6/football/155379980.html

Специально же цитатой вставил и источник статистики привел. Можно было хотя бы в гугл вбить, чтобы увидеть, что не я придумал.
Agamaga........
Agamaga........
12 июля в 22:23
Не зря Левандовски очень хочет в Барселону, потому что именно в этом клубе он сможет выиграть ЗМ.
Неэгоист
Неэгоист
12 июля в 22:21, ред.
Не сыпьте соль на рану гелевому... У него и так "семейные обстоятельства"... А сегодня ещё и "трофей" не дали подержать в Тайланде... Factos...
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
12 июля в 21:37
Ерунду не пиши. В 2013 году Месси взял Золотую бутсу, соответственно забил больше всех. Барселона выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании. Атлетико Мадрид выиграл Кубок Испании. ЛЧ выиграла Бавария.

Роналду не стал лучшим бомбардиром, не выиграл ни одного трофея. ЗМ ему подарили
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 21:30
Спортс.ру: Криштиану Роналду забил в 2013 году больше, чем Месси и Рибери вместе взятые
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
12 июля в 21:28
Особенно в 2013 году
Gelious
Gelious
12 июля в 21:25
И все у Мадрида не подлежат сомнению!
shlomo
shlomo
12 июля в 21:14
Посмотрим что получится
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