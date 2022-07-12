Футболисты «Барселоны» чаще всего выигрывали «Золотой мяч», но Бензема может сравнять счёт за «Реал»

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12 июля 2022, 21:02

Эти имена — гордость клубов.

Сегодня стало известно, когда назовут претендентов на «Золотой мяч»: ждать осталось ровно месяц, 12 августа узнаем имена соискателей главного персонального приза в профессиональном футболе. Мало кто сомневается, что трофей достанется Кариму Бензема, и это будет важная победа для «Реала», ведь «Королевский клуб» на один «Золотой мяч» отстает от «Барселоны» в историческом соревновании клубов. А знаете, представители каких еще команд становились обладателями приза от France Football?

1 «Золотой мяч» (11 клубов): «Аякс» (Нидерланды), «Блэкпул» (Англия), «Дукла» (Прага, Чехия), «Динамо» (Москва, Россия), «Бенфика» (Португалия), «Ференцварош» (Венгрия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Марсель» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция).

Это сейчас «Блэкпул» обретается в английском Чемпионшипе, а в 1956 году футболист «мандаринок» получил первый «Золотой мяч» в истории: сэр Стэнли Мэтьюз был признан лучшим футболистом планеты в 41 год. Куда удивительнее здесь то, что у «Ливерпуля» ровно один «Золотой мяч», как у «Блэкпула», «Ференцвароша» или московского «Динамо». «Бело-голубых» прославил Лев Яшин, который по сей день остается единственным вратарем с «Золотым мячом» в истории футбола.

Возвращаясь же к «Ливерпулю», нужно сказать, что даже единственная победа «красных» по сей день оспаривается: Майкл Оуэн, конечно, был хорош в 2001 году, но не настолько, чтобы опередить Оливера Кана и особенно Рауля, который так и не выиграл свой «Золотой мяч». Обидно и «Аяксу», в составе которого был признан лучшим в мире только Йохан Кройф. Он же потом дважды выигрывал ЗМ , выступая за «Барсу», а Марко ван Бастен трижды побеждал, когда был футболистом «Милана», хотя своей великой карьерой он во многом обязан «Аяксу».

Интересно также отметить, что прошлогодняя победа Лионеля Месси стала первой для «Пари Сен-Жермен», пусть заслуги парижского клуба в этом достижении ноль целых и сколько-то там сотых. Как бы то ни было, ПСЖ вошел в число клубов, чей футболист выигрывал «Золотой мяч», а ведь до этого список не расширялся на протяжении 26 лет — с победы Маттиаса Заммера в 1996-м.

2 «Золотых мяча» (3 клуба): «Динамо» (Киев, СССР /Украина), «Интер» (Италия), «Гамбург» (Германия).

Киевлянам «Золотые мячи» принесли Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986), а вот «Интер» и «Гамбург» облагодетельствовали легионеры. Будучи игроком «Гамбурга», два «Золотых мяча» получил англичанин Кевин Киган, а для «нерадзурри» ценные награды завоевывали немец Лотар Маттеус и бразилец Роналдо, который выиграет свой второй ЗМ в год успеха на ЧМ -2002 и перехода из «Интера» в мадридский «Реал».

4 «Золотых мяча» (1 клуб): «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Весомый аргумент для фанатов «Манчестер Юнайтед», которые любят подчеркнуть историческое величие своего клуба. Только представьте, футболисты английских клубов почти за 70 лет выиграли только шесть «Золотых мячей», и четыре из них — у «красных дьяволов». В четыре раза больше, чем у «Ливерпуля». Манкунианцы кучно били в престижную персональную награду в 60-е годы прошлого века, когда «Золотыми мячами» обзавелись Деннис Лоу (1964), Бобби Чарльтон (1966) и Джордж Бест (1968). Ну а четвертый для клуба приз в 2008 году завоевал футболист, который и сейчас представляет «Манчестер Юнайтед», правда, всем видом дает понять, что хочет покинуть «Олд Траффорд».

5 «Золотых мячей» (1 клуб): «Бавария» (Германия).

Пять «Золотых мячей», три футболиста, все немцы. У «Баварии» все четко. По две победы одержали Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Румменигге, еще один приз взял Герд Мюллер. Интересно, что полдесятка «Золотых мячей» «Баварии» уместились в 11 лет — с 1970-го по 1981-й. А в XXI веке футболисты мюнхенского клуба все время были где-то рядом с наградой France Football, но каждый раз их обделяли: Рибери до сих пор считает, что ЗМ за 2013 год должен был достаться ему, Нойер собирался выиграть в 2014-м, а Роберта Левандовского тупо кинули в 2020-м, отменив вручение из-за пандемии коронавируса.

8 «Золотых мячей» (2 клуба): «Милан», «Ювентус» (оба — Италия).

В тройке итальянских грандов «Милан» и «Ювентус» убежали далеко-далеко от «Интера», который может похвастаться только двумя обладателями «Золотых мячей». У «россонери» и «бьянконери» 16 призов и 12 титулованных футболистов на двоих, а их имена просто песня. «Милан» представляют Марко ван Бастен (3), Джанни Ривера, Руд Гуллит, Джордж Веа, Андрей Шевченко и Кака. В цветах «Ювентуса» не менее впечатляющая команда: Мишель Платини (3), Омар Сивори, Паоло Росси, Роберто Баджо, Зинедин Зидан и Павел Недвед.

11 «Золотых мячей» (1 клуб): «Реал» (Испания)

В это число включаем и «Золотые мячи», вручавшиеся ФИФА с 2010 по 2015 год. Семь футболистов «Королевского клуба» становились лучшими на планете в сумме 11 раз. Многократных победителей двое — Криштиану Роналду (4) и Альфредо Ди Стефано (2). Остальные пять наград на счету Раймона Копа, Луиша Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро и Луки Модрича. Кажется, уже никто не сомневается, что скоро в этом ряду появится еще одно имя — Карим Бензема.

12 «Золотых мячей» (1 клуб): «Барселона» (Испания)

Если обойдется без сюрпризов и Карим Бензема будет признан лучшим игроком планеты, то «Реал» сравняется с «Барселоной» по количеству «Золотых мячей». Половину из дюжины каталонских поводов для гордости подарил Лионель Месси, дважды возносился на футбольный Олимп Йохан Кройф, еще по одной победе у Луиса Суареса Мирамонтеса, Христо Стоичкова, Ривалдо и Роналдиньо. Хави и Иньеста «Золотых мячей» не выиграли, что кажется большой несправедливостью.