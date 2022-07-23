Бруну: «Тен Хаг привнёс дисциплину в команду»

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш похвалил нового наставника команды Эрика тен Хага.
Он требует большой отдачи. Мы все должны быть едиными. Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Тен Хаг дал понять, что если кто-то не будет выполнять его требования, то этого футболиста не будет в команде.
P.S. Дурная манера у людей: сначала авансы в три короба раздают, а потом голову в песок прячут, чуть что не так.
P.S. Дурная манера у людей: сначала авансы в три короба раздают, а потом голову в песок прячут, чуть что не так.