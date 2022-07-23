Бруну: «Тен Хаг привнёс дисциплину в команду»

Полузащитник МЮ похвалил нового наставника команды .

Он требует большой отдачи. Мы все должны быть едиными. Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Тен Хаг дал понять, что если кто-то не будет выполнять его требования, то этого футболиста не будет в команде.