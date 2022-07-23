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Бруну: «Тен Хаг привнёс дисциплину в команду»

вчера, 08:38

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш похвалил нового наставника команды Эрика тен Хага.

Он требует большой отдачи. Мы все должны быть едиными. Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Тен Хаг дал понять, что если кто-то не будет выполнять его требования, то этого футболиста не будет в команде.

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Все комментарии
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
Ты о чём? Он думает лишь о деньгах и личной статистике. По-моему ты слишком много от него требуешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:45
Пусть Бруну ответит, что в прошлом сезоне лично ему мешало проявлять самоотдачу и почему он лично так снизил требования к себе, неужели дисциплина?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:36
Гелевый уже сам себя отчислил... Из-за нежелания выполнять требования ТХ.. Он теперь будет выполнять требования другого "тренера" - Мендеша... Логично..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:13
Гриллишу чтоли?))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 09:31
Пусть это будет так, с вами по другому нельзя
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:15
Дисциплина - это одно из главных условий топ команды! Главное, чтобы кое-кто, если вернётся в МЮ, опять её не разложил!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:47, ред.
Тен Хаг сделал то..., Тен Хаг сделал это... Что за чушь Бруно несёт ?! Нихрена он ещё не сделал! Только турнирная таблица АПЛ и ЛЕ покажет, чё он сделал... и где (с кем) недоделал.

P.S. Дурная манера у людей: сначала авансы в три короба раздают, а потом голову в песок прячут, чуть что не так.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:44
Порядок и дисциплина давно нужны этим раздолбаям.
Elliada
Elliada
вчера в 08:44
Балласту скажите о дисциплине.
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