Хави хочет перевести Де Йонга в центр обороны

Главный тренер «Барселоны» высказался о ситуации вокруг потенциального ухода из клуба полузащитника .

Ранее в СМИ появлялась информация, что с футболистом ведет переговоры «Манчестер Юнайтед», но сам игрок не хочет покидать «Барсу».

Он может адаптироваться к позиции центрального защитника. Он мне очень нравится как игрок. У нас были очень важные личные беседы, которые я не буду раскрывать. Играя на позиции центрального защитника, он может многое нам дать. Мы хотим, чтобы центральный защитник разыгрывал мяч и делал это очень хорошо.