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Хави хочет перевести Де Йонга в центр обороны

сегодня, 04:57

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации вокруг потенциального ухода из клуба полузащитника Френки де Йонга.

Ранее в СМИ появлялась информация, что с футболистом ведет переговоры «Манчестер Юнайтед», но сам игрок не хочет покидать «Барсу».

Он может адаптироваться к позиции центрального защитника. Он мне очень нравится как игрок. У нас были очень важные личные беседы, которые я не буду раскрывать. Играя на позиции центрального защитника, он может многое нам дать. Мы хотим, чтобы центральный защитник разыгрывал мяч и делал это очень хорошо.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:08
Только ещё по зарплате надо договориться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:38
Глупость.....да, Френки отлично видет поле, обладает отличным первым пасом, и задумка понятна, можно одним умным пасом выйти из под прессинга, или начать хорошую атаку, но у Френки нет никакого опыта игры в защите, и это может навредить обороне....
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:16
Такая идея.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:32
Провалит пару матчей,на этом все эксперименты закончатся
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Посмотрим что получится
xtwp6kgs73hj
xtwp6kgs73hj
сегодня в 04:59
Ему виднее
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